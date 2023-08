Veste teribilă pentru Simona Halep. Ultima lovitură primită de marea noastră campioană a stârnit revolta și altor nume grele. Este vorba de un renumit jurnalist care a decis să reacționeze dur după decizia organizatorilor de la US Open în privința Simonei Halep.

Chiar dacă s-a aflat pe lista preliminară a sportivilor înscriși pentru ultimul Grand Slam al anului, Halep nu va participa la US Open. Motivul este legat de lipsa unei decizii în cazul de dopaj.

În competiția care se va desfășura în intervalul 28 august-10 septembrie, Simona Halep nu a fost pusă pe listă, conform regulamentului. Anunțul oficial potrivit căruia Simona Halep va rata US Open 2023 a fost făcut luni seară de reprezentanții turneului de Grand Slam.

La aflarea acestei informații, Jose Morgado a răbufnit, considerând că ”este absolut ridicol!”.

Jose Morgado a redistribuit pe Twitter postarea prin care se anunță decizia luată de organizatorii US Open în privința Simonei Halep. Cunoscutul jurnalist portughez și comentator de tenis a avut un mesaj radical în legătură cu nedreptatea care i se face jucătoarei noastre.

Halep’s independent hearing was in June.

Guilty or not, she is provisionally suspended since October, which is absolutely ridiculous. https://t.co/bivCLwOqZs

— José Morgado (@josemorgado) August 21, 2023