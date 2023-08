Revine Simona Halep pe terenul de tenis? Aceasta este suspendată provizoriu de aproape un an, după ce la US Open 2022 a fost depistată pozitiv pentru Roxadustat. Acest lucru a însemnat o cădere liberă a româncei în ierarhia mondială, acum aflându-se pe locul 578 WTA. Dacă nu va participa la US Open 2023, turneu la care a câștigat ultimele puncte anul trecut, aceasta va fi ștearsă din clasament.

Simona Halep o poate lua de la zero

Presa spaniolă spune însă că sportiva o poate lua de la zero. Ea va avea nevoie de wild carduri pentru a participa la competițiile WTA, însă acest lucru nu ar trebui să reprezinte un impediment, Simona Halep fiind deținătoarea a două titluri de Grand Slam.

„Ar trebui să fie o știre să o vedem pe Simona Halep atât de jos în clasament, deși știam cu toții că este o chestiune de luni să o vedem scufundându-se după sancțiunea primită la finalul lui 2022. Viitorul româncei nu pare plin de speranțe, deși ne arată adesea conținut de pe teren pe rețelele de socializare, unde continuă să se antreneze și să viseze la revenirea ei. După US Open va rămâne fără puncte, fără clasament, un alt moment de cotitură în carieră, care i-ar putea oferi ocazia să o ia de la zero”, scrie publicația Punto de Break.

Simona Halep încă așteaptă un verdict în cazul de dopaj

Simona Halep se află în așteptarea unui verdict în cazul de dopaj, după audierile ce au avut loc la tribunalul independent Sport Resolutions din Londra, la finalul lunii iunie. Surse din lumea sportului spun că nu este ceva neobișnuit pentru că regulamentul le permite judecătorilor să ofere târziu un răspuns. Se pare că aceeași problemă se întâmplă și la Curtea de Arbitraj Sportiv.

„Nu avem nici o explicație. Știm doar că se întâmplă și la Curtea de Arbitraj Sportiv. Nu este ceva neobișnuit și nu avem ce să explicăm din punct de vedere juridic. Regulamentul le permite”, au anunțat, vineri, surse citate de Gazeta Sporturilor.

Oamenii s-au săturat să aștepte luni de zile după verdictul Simonei Halep, motiv pentru care au început să lanseze diverse critici dure la adresa Consiliului Jucătoarelor WTA, ce ar trebui să apere interesele tuturor sportivelor din circuitul de tenis profesionist.

De exemplu, jurnalista americană Amy Lundy Dahl (care lucrează pentru Tennis Congress, Tennis Channel Podcast Network, ESPN, Tennis Connected și FiveThirtyEight) a acuzat Consiliul Jucătoarelor WTA că nu o susține deloc pe Simona Halep în procesul ei.