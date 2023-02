Jurnalistul Daniel Nițoiu de la Pro TV a anunțat într-o postare pe contul său de socializare că a ajuns pe masa de operație. Cu toate acestea, nu este vorba despre vreun accident sau ceva grav.

Daniel Nițoiu de la Pro TV a ajuns pe masa de operație

Mai exact, având în vedere că mai multe vedete din România au apelat deja la implant de păr, pentru a-și îmbogăți podoaba capilară, Daniel Nițoiu a decis că a venit și rândul său. Cu toate că unele vedete din showbizul românesc au apelat la serviciile medicilor din străinătate, jurnalistul Pro TV a decis să meargă pe mâna medicilor din România și este chiar mulțumit de cum a decurs intervenția.

Într-o postare pe contul său de Facebook acesta a precizat că este vorba despre o operație ușoară și totul a decurs fără probleme. În plus, Daniel Nițoiu spune că în timpul intervenției a avut chiar timp să stea pe telefon.

Jurnalistul recunoaște însă că operațiunea a fost una migăloasă pentru medic și, chiar dacă a avut emoții la început, s-a relaxat rapid. Daniel Nițoiu este extrem de mulțumit, iar despre medic are numai cuvinte de laudă.

Recunosc că am avut un pic emoții

„Scriu această postare în timp ce @dr.motora strânge recolta de păr frumos pe care o va replanta apoi în creștetul meu pleșuv. E o operație ușoară pentru mine și din acest motiv pot să mă uit și în telefon. Nu mă doare nimic, totul ok. Atmosfera e drăguță cu muzică, pat confortabil, afară ninge și parcă aș trage și un pui de somn.

Înainte să strângem recolta am marcat zona unde facem implantul. Pare așa un tatuaj Este ora 11:54. A fost o operațiune migăloasă pentru dl doctor și recunosc că am avut un pic emoții, dar m-am relaxat repede când am văzut că nu doare nimic. Hai că vă mai povestesc eu, ne apucăm de „sădit””, este mesajul transmis de Daniel Nițoiu, într-o postare pe pagina sa de Facebook.