Sofia Vicoveanca are o carieră de 50 de ani în domeniul artistic, dar încă reușește să își surprindă publicul cu deciziile pe care le ia.

Sofia Vicoveanca, vacanță exotică alături de fiul său și de nepoată

Recent, interpreta de muzica populară a mers într-o vacanță exotică în Bali, alături de fiul ei, Victor, și de nepoata sa. Drumul a durat 24 de ore, iar oamenii au lăudat-o pentru faptul că a rezistat provocării.

Sofia Vicoveanca a spus că, deși călătoria a fost extrem de obositoare, cu escală în Qatar, a meritat, deoarece a descoperit frumusețea insulei.

„Nu mă așteptam la atâta frumusețe în Bali, am zis: ‘Doamne, mulțumescu-ți, că îmi dai putere să văd din frumusețile tale, lăsate nouă pe pământ’. Dar, ca acasă nu-i nicăieri”, a spus aceasta pentru viva.ro.

Artista a mărturisit că în primele două zile, a avut probleme cu diferența de fus orar, însă după aceea a reușit să se acomodeze și să se bucure de vacanță.

„Am călătorit mult prin lume. Nu am numărat aceste plecări, poate cine nu are ce face stă să numere. Eu am treabă. Am multe de făcut. Drumul a fost lung, dar a meritat. Am schimbat avionul în Qatar.

E adevărat, drumul a fost lung până în Bali și dificil cu fusul orar, în primele două zile. Erau șase ore diferență, dar până la urmă ne-am acomodat și nu a fost o problemă. M-am bucurat de tot ce am văzut pe acolo”, a spus ea.

Interpreta de muzică populară s-a bucurat de vacanța exotică

Sofia Vicoveanca a spus că i-a plăcut vacanța în Bali, deși a prins sezon ploios.

„Din această vacanță, nepoata mea și băiatul mi-au cumpărat câte ceva, o bluză și niște magneți. Dar, în general, am multe lucruri de peste tot. Ce să-mi mai cumpăr, că am de toate.

Cele pe care le am îmi sunt de ajuns. Sigur, ei mi-au cumpărat aceste lucruri să le păstrez amintire și să-mi facă o plăcere. Dar, în general am multe lucruri. Măcar să am timp să port tot ce am”, a spus ea.

„Sejurul a fost fain, într-adevăr. O săptămână a fost tot. Am prins sezon ploios, dar am avut și zile frumoase și cu soare. M-am întors la ger și la zăpadă. Asta-i iarna. Trebuia să își intre și ea în drepturi”, a adăugat cântăreața de muzică populară.