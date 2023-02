Larisa Iordache a spus despre America Express că a ajutat-o să evolueze din punct de vedere spiritual și psihic, deși înainte a fost reticentă în legătură cu participarea la un astfel de concurs.

„E un show fain, e un reality care te învaţă foarte multe lucruri. Pe mine m-a ajutat foarte mult să evoluez din punct de vedere spiritual şi psihic, să scap de ruşinea pe care o aveam până în momentul acela pentru că au fost situaţii în care eu trebuia să dau ruşinea deoparte şi să fac asta. Am trăit lucruri pe care nu cred că le poate trăi oricine şi m-am bucurat foarte tare să fiu în acel reality, dar la început am fost destul de sceptică pentru că nu am vrut sub nicio formă să intru în această nouă experienţă nouă pentru mine.”, a mărturisit aceasta pentru Antena 3 CNN.

Ar fi vrut să se distreze mai mult

Fosta gimnastă a spus că de-a lungul parcursului său acolo, și-ar fi dorit să se distreze mai mult și să nu fie atât de competitivă.

„În anumite momente, a fost o lecţie de supravieţuire. Eu sunt o persoană care ia totul ca pe o lecţie, aşa sunt eu construită. Mi-aş fi dorit să mă fi distrat ceva mai mult, să nu mai fiu atât de competitivă şi să lupt tot timpul pentru a fi prima acolo, dar aşa am fost învăţată de mică, dar cred că dacă aş repeta experienţa m-aş bucurat mai mult de locurile pe care le-am văzut, de oamenii care ne-au primit cu căldură de fiecare dată în casele lor şi ne-au oferit o bucată de mâncare în momentele în care nouă chiar ne era foame.”, a mai spus Larisa Iordache.

Lipsa telefonului a fost o lecție

Aceasta a mai spus că lipsa telefonului a învățat-o să prețuiască mai mult timpul.

„A fost o lecţie pentru mine pentru că şi partea asta cu telefonul care ne-a păstrat cumva distanţa pe mine m-a ajutat foarte mult să preţuiesc mai mult timpul. Nu am avut voie cu telefonul timp de două săptămâni. Când am primit telefonul, s-a blocat pentru că primeam mesaje în continuu, dar după vreo 15 minute am putut să intru în mesaje, în telefon, să îmi sun familia, şi ulterior, toată noaptea, am recuperat şi m-am uitat peste tot”, a explicat fosta sportivă.