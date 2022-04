După ce fostul ministru Elena Udrea a fost arestată preventiv în Bulgaria, aceasta are noi probleme. Mai exact, iubitul acesteia, Adrian Alexandrov a fost și el chemat în judecată.

Adrian Alexandrov va trebui să se prezinte la Judecătoria Buftea într-un dosar în care are calitatea de pârât, fiind reclamat de o companie de gaze, transmite Antena 3.

Fostul politician Elena Udrea și Adrian Alexandrov, om de afaceri în imobiliare, formează un cuplu de ani buni, iar cei doi au împreună o fetiță. Dacă fostul ministru a fost o prezență mediatizată în presa românească, nu același lucru se poate spune și despre soțul acesteia, care până să formeze un cuplu cu ea era un necunoscut.

Elena Udrea ar putea scăpa de închisoare

Amintim că instanța din Bulgaria a decis că Elena Udrea poate fi extrădată în România. Totuși, fostul ministru rămâne în arest în țara vecină până în ziua de 14 aprilie, când va avea loc apelul. Totodată, în luna mai a fost stabilit termenul pentru recurs, iar avocatul spune că Elena Udrea ar putea scăpa atunci de închisoare.

„Există posibilitatea ca Udrea să fie liberă pe 16 mai, dar există și alte remedii. La această decizie nu există o cale de atac, dar avem alte modalități juridice prin care încercăm să reformăm. Bănuiesc că s-a discutat deja această primă instanță, dacă se poate face extrădarea și această instanță probabil că a constatat că, da, se poate face.

Acesta este și motivul pentru care a fost reținută în continuare. Pentru a se dispune de o arestare preventivă, la noi maxima este de 24 de ore, acolo am văzut că e mai mult. Are dreptul la apel, instanța de apel va hotărî definitiv”, a declarat Veronel Rădulescu la Realitatea PLUS.

Condamnată definitiv în dosarul „Gala Bute”

Elena Udrea a fost condamnată joi la 6 ani de închisoare cu executare în dosarul Gala Bute. Decizia aparține Înaltei Curți de Casație și Justiție și este definitivă. După pronunțarea deciziei, polițiștii nu au găsit-o pe Elena Udrea la domiciliu pentru a pune în executare mandatul de arestare. Ca urmare, autoritățile române au început procedurile și Udrea a fost dată în urmărire generală.

Ulterior, ea a fost depistată pe teritoriul Bulgariei aproape de granița cu Grecia unde a fost reținută. Poliţia bulgară a fost informată că Udrea a comis infracţiuni în timpul mandatului său de ministru, între 2009 şi 2012, obţinând mită de peste 12 milioane de lei româneşti şi 1,1 milioane de euro de la mai multe companii.