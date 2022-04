Elena Udrea scapă de închisoare? Avocatul fostului ministru spune că s-ar putea întâmpla în luna mai

Amintim că instanța din Bulgaria a decis că Elena Udrea poate fi extrădată în România. Totuși, fostul ministru rămâne în arest în țara vecină până în ziua de 14 aprilie, când va avea loc apelul. Totodată, în luna mai a fost stabilit termenul pentru recurs în casație iar avocatul spune că Elena Udrea ar putea scăpa atunci de închisoare.

„Există posibilitatea ca Udrea să fie liberă pe 16 mai, dar există și alte remedii. La această decizie nu există o cale de atac, dar avem alte modalități juridice prin care încercăm să reformăm. Bănuiesc că s-a discutat deja această primă instanță, dacă se poate face extrădarea și această instanță probabil că a constatat că, da, se poate face. Acesta este și motivul pentru care a fost reținută în continuare. Pentru a se dispune de o arestare preventivă, la noi maxima este de 24 de ore, acolo am văzut că e mai mult. Are dreptul la apel, instanța de apel va hotărî definitiv”, a declarat Veronel Rădulescu la Realitatea PLUS.

Avocatul este de părere că instanțele din România au fost nedrepte

De asemenea, avocatul este de părere că instanțele din România au fost nedrepte în judecarea dosarului Gala Bute.

„Nu a fost condamnată pentru fonduri europene, s-a creat un precedent periculos pentru România, lipsa predictibilității judecării de la noi, curtea a înlăturat aplicarea unei decizii, de la caz la caz, judecătorul poate acționa cum vrea el. Degeaba avem o decizie a Curții Constituționale, că nu ne mai putem gândi că justiția va proceda în felul în care a zis CCR, justiția indiferent pe ce palier, o să hotărască cum vrea. Mie mi se pare nedreaptă aceasta decizie și ieșită din sfera normalului și mai ales din sfera prevederilor Constituției”, a conchis Veronel Rădulescu.

Elena Udrea a fost condamnată joi la 6 ani de închisoare cu executare în dosarul Gala Bute. Decizia aparține Înaltei Curți de Casație și Justiție și este definitivă. După pronunțarea deciziei, polițiștii nu au găsit-o pe Elena Udrea la domiciliu pentru a pune în executare mandatul de arestare. Ca urmare, autoritățile române au început procedurile și Udrea a fost dată în urmărire generală.