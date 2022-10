Detalii mai puţin cunoscute despre Ion Țiriac şi modul în care acesta a debutat în tenis!

Nimeni nu s-a fi aşteptat la asta! Ion Țiriac s-a apucat de tenis de câmp din greşeală

Celebrul fost tenismen recunoaşte că totul s-a întâmplat din greşeală, pe când avea doar 15 ani şi juca tenis de masă la un club din Braşov.

„M-am apucat de tenis din greșeală. Eram un foarte bun junior la tenis de masă. Eram la Brașov, la faimosul club de sub Tâmpa, unde erau cele patru terenuri de tenis erau și acele două mese de tenis de masă.

În fiecare zi băteam mingea, dar era mult mai ieftin, și eram foarte bun la treaba asta. Veneau boierii dimineața, înainte să meargă la serviciu, să joace tenis de masă de la 6 la 7 dimineața.

Am început să adun mingile și țin minte, în 5 mai 1955 – eram bătrân, aveam 15 ani, munceam la Steagul Roșu, jucam hochei în fiecare sezon – și nu îi venise partenerul unui dentist.

Strângeam mingile și i-am cerut racheta. Am luat-o și am început s-o țin de jumătate, pentru că nu știam s-o țin.

Am dat, iar domnul m-a întrebat de când joc tenis. De acum cinci minute, i-am răspuns”, a mărturisit Ion Țiriac, potrivit sport.ro.

„Eu eram iepuraș. Cum să joci un set cu mine?”

Omul de afaceri povesteşte că aşa l-a observat antrenorul echipei de la Steagul Roșu, care era în prima divizie. În plus, a fost norocos că echipele tocmai aveau nevoie de câte un junior, iar de acolo, în doar câteva luni, Ion Țiriac a reuşit să ajungă până în semifinalele campionatului naţional.

„Hai să jucăm un set, mi-a zis. Eu eram iepuraș. Cum să joci un set cu mine? Eu fugeam până la Predeal ca să-mi iau lucruri și să vin înapoi. Nu avea cum să-mi facă punct mie.

S-a supărat și m-a chemat înapoi a doua zi. Și a treia zi, și a patra zi, până când m-a văzut antrenorul echipei de la Steagul Roșu, care era în prima divizie. Atunci, tenisul avea în fiecare oraș echipe, repartizate în divizii.

Și echipele aveau nevoie de câte un junior per echipă. Pe mine tare mă interesa slujba, terminasem școala din obligație, eram susținător de familie, iar din mai până în septembrie, când am ajuns în semifinala campionatului național…

Așa am început, din întâmplare, pentru că eu eram jucător de tenis de masă”, a mai spus Ion Țiriac despre cum a început sportul ce avea să-i schimbe complet viaţa.