Avertisment pentru românii care folosesc bani cash! Bancnote de recuzită, care imită perfect banii reali, sunt vândute pe rețelele de socializare. Aceste hârtii sunt utilizate de persoane necunoscute care le introduc în circulație.

Polițiștii au identificat deja două cazuri în care bancnote false de 100 de lei au ajuns la persoane de bună credință. Recent, un angajat al unei firme din Satu Mare a găsit, printre banii încasați de la clienți, șapte bancnote de 100 de lei care erau falsificate.

„Lucrez la o firmă ca și reprezentant tehnic și comercial, noi încasăm bani cash pe chitanțe pentru facturile emise și la un client între bani am observat o bancnotă mai suspectă. Am observat că materialul nu seamănă cu cel original.

A doua bancnotă am observat-o când am fost la bancomat să depun banii, mi-a dat banii înapoi, mi i-a respins și am văzut că și aceea e falsă. Un coleg livrator la fel a pățit, un coleg din Baia Mare la fel a pățit la bancomat”, a spus un angajat, potrivit Pro TV.