Aflată pe locul 2 WTA, Simona apare ca fiind înscrisă pentru US Open după cum declară jurnalista canadiană Stephanie Myles de la Open Court, dar românca ar putea să decline participarea, transmite news.ro.

Alte jucătoare au anunțat deja organizatorii că nu vor participa, și este vorba aici de ucraineanca Elina Svitolina, locul 5 WTA, şi sportiva canadiană de origine română Bianca Andreescu, locul 6 WTA.

Data limită pentru jucătoarele direct acceptate pe tabloul principal a fost luni.

Simona Halep dădea de înțeles în urmă cu câteva săptămâni ca nu va participa la cel dea-l treilea turneu de grand slam al anului de la US Open din cauza restricțiilor impuse de organizatori în privința noului coronavirus.

Jucătorii care vor participa la turneul de tenis US Open au nevoie de asigurări că nu vor intra în carantină la revenirea în Europa, a spunea luni britanicul Andy Murray, fostul nr. 1 mondial, după cum scrie Reuters.

„Înţeleg că problema va fi rezolvată înainte de plecarea în SUA dar lucrurile se pot schimba în următoarele 10-12 zile. Sperăm ca înainte de plecare jucătorii să aibă garanţia că la revenirea din SUA nu vor fi obligaţi să stea în carantină două săptămâni”, a spus Murray.

El a arătat că într-o astfel de situaţie, jucătorii nu vor mai putea participa eventual şi la alte turnee în Europa, ci ar ajunge direct să participe la Roland Garros, „ceea ce nu ar fi în regulă”.

Organizatorii US Open au declarat în ultimele zile că vor lua măsuri restrictive pentru participanţii la acest turneu astfel încât să le fie asigurată bio-securitatea pe perioada prezenţei la New York. US Open este programat între 31 august şi 13 septembrie, iar Openul Franţei ar trebui să înceapă pe 27 septembrie.

Înainte de Roland Garros mai sunt programate turneele de la Madrid (13-20 septembrie) şi Roma (20-27 septembrie).