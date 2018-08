Începutul SFÂRȘITULUI pentru PSD: De aici a inceput totul!

”Celebra placuta, duplicatul original al placutei confiscate de Politia Romana a ajuns in Studioul “Jocuri de Putere” aseara la ora 00.10 si a fost prezentata Telespectatorilor. De aici a inceput totul! PSD pe tobogan de la o o simpla placuta! Razvan Stefanescu si “Audi argintiu” s-au intors in Suedia, placuta originala a ramas in tara unde PSD procedeaza in acest fel de 28 de ani. #josciumarosie #muiepsd Urarea asta este Hit!”, arată Rareş Bogdan.