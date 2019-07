Începe Electric Castle 2019. DJ-i români şi străini, în prima zi. Limp Bizkit, Florence and The Machine, Bring Me The Horizon, în prim-plan

Grupurile Limp Bizkit, Florence + The Machine, Bring Me the Horizon şi Thirty Seconds to Mars sunt capetele de afiş ale festivalului Electric Castle, care va avea loc de miercuri până duminică, pe domeniul Castelului Banffy din judeţul Cluj.