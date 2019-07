Limp Bizkit a fost atracţia principală pe Main Stage-ul de la Electric Castle în ziua a doua a festivalului. Mii de tineri s-au distrat alături de formaţia americană care a fost înfiinţată în 1994. Formația Limp Bizkit a vândut peste 40 de milioane de înregistrări în lumea întreagă, însă a devenit populară avoluând pe scena muzicii underground din Jacksonviile Florida.

Seara a fost condimentată şi de apariţia Zeds Dead, doi dintre cei mai importanţi DJ de muzică electronică din întreaga lume. În ziua a 2-a de la Electric Castle 2019 au mai urcat pe scenă printre alţii Mono, Rone, Lamb, Chvrches sau Lizz.

Programul Electric Castle 18 iulie 2019 MAIN STAGE BY ORANGE ALTERNOSFERA 18:00 – 19:00 GANG OF YOUTHS 19:30 – 20:30 CHVRCHES 21:00 – 22:00 LIMP BIZKIT 22:30 – 23:45 ZEDS DEAD 00:15 – 01:45

Chvrches – hit-uri care au făcut istorie – The Mother We Share și Recover Formația Chvrches a fost înființată în anul 2012, iar genul muzical pe care îl cântă este electronic. Membrii trupei sunt: Iain Cook, Martin Doherty, Lauren Mayberry. Cele mai cunoscute hit-uri ale formației sunt: “The Mother We Share” și “Recover”, iar albumul lor de debut a fost lansat în septembrie 2013 – “The Bones of What You Belive”. Zeds Dead, completează lineup-ul Electric Castle

Doi dintre cei mai grei DJ din muzica electronică ce și-au câștigat reputația excelentă în rândul unei noi generații de DJ și producători. Membrii formației sunt DC și Hooks, din Toronto. Numele trupei este inspirat dintr-o replică celebră a lui Bruce Wills din filmul Pulp Fiction, “Zeds dead, baby, Zeds dead”.

