Târgul de Paște din Craiova s-a mutat, în acest an, în Parcul Nicolae Romanescu, unde s-a deschis pe 1 aprilie, în zona Foișorului Fanfarei transformată într-un univers colorat, plin cu surprize. Vizitatorii Târgului de Paște au fost întâmpinați de personaje de poveste, dar și de comercianții cu produse tradiționale românești, care au avut ocazia de a-și prezenta ofertele în căsuțe de lemn pictate de artiști plastici, unele dintre acestea fiind unicat.

Tema aleasă pentru Târgul de Paște din Craiova 2023 a fost Alice în Țara Minunilor. Autoritățile locale și-au luat angajamentul de a veni cu ceva spectaculos în acest an, pentru ca titlul de “Cel mai frumos târg de Paște din Europa”, câștigat anul trecut, să rămână în Craiova. Titlul se acordă pe doi ani, cu condiția de se a îmbunătăți și depăși evenimentul din anul precedent, astfel că autoritățile, meșterii locali și furnizorii și-au luat misiunea foarte în serios și au pus în scenă un cadru de basm.

Parcul a fost decorat cu figurine de dimensiuni impresionante: pălării, ceasuri, ciupercuțe, două table de șah, exact ca în binecunoscută poveste, Alice în Țara Minunilor, dar și o păpușă gigant, de aproape cinci metri înălțime, amplasată pe Casa Bibescu din parc.

Cum a fost decorat municipiul Craiova în acest an?

La o săptămână după deschiderea târgului, primarul Craiovei a anunțat că toate eforturile au fost răsplătite.

„Este al 2-lea an consecutiv când suntem prima destinație de Paște din Europa. Asta nu poate decât să ne bucure, mai ales că Europe’s Best Destinations, site-ul care ne-a declarat câștigător, este partenerul oficial al Comisiei Europene și bineînțeles că am reușit asta prin votul publicului”, a transmis Primăria Municipiului Craiova într-un comunicat de presă.

Decorațiunile de la Târgul de Paște din Craiova 2023 – investiții smart și prietenoase cu mediul | Instalațiile au funcții multiple și vor fi refolosite Una dintre noutățile acestei ediții este că toate elementele de butaforie montate la Târgul de Paște din Craiova 2023 vor fi refolosite.

O parte dintre ele vor decora evenimente ulterioare, altele vor merge la Teatrul Colibri pentru a fi folosite în spectacole, sau vor fi instalate ca decorațiuni permanente în alte locații din oraș. Spre exemplu, păpușa gigant va fi folosită apoi și la parada păpușilor de anul acesta (Puppets Occupy Street Festival Craiova 2023), iar căsuțele de lemn vor fi refolosite la următoarele târguri, inclusiv cel de Crăciun.

Cele din urmă, sau „căsuțele din turtă dulce“ așa cum le cunosc vizitatorii, au fost realizate de sculptorul local Gabi Rizea și au devenit foarte repede una dintre atracțiile principale de la târg, în special cele care au fost umplute cu dulciuri și produse tradiționale pentru perioada Paștelui. Realizarea fiecărei căsuțe unicat a durat în jur de 10 zile, iar artistul local a folosit un paletar de culori inedit, vopseluri și lacuri rezistente, tocmai pentru ca structurile să poată fi folosite cât mai mult timp în aer liber.

Atât locuitorii orașului, dar și turiștii veniți la Târgul de Paște din Craiova 2023, s-au oprit să admire figurinele, luminițele, căsuțele, și s-au bucurat și de celelalte surprize pregătite pentru vizitatorii mari și mici: mii de lalele, locuri de joacă de poveste, bărcuțe, iepurași și alte animale vii, un circuit de karting, dar și spectacole, o grădină zoo și un terariu.

„Pajistea cu licurici”, atracția principală, pe timp de noapte, la Târgul de Paște din Craiova 2023 | Cum au redus autoritățile consumul de energie Pe timpul nopții, beculețele festive s-au aprins și au întregit atmosfera de basm, în fiecare seară, în așa fel încât copiii și părinții să se simtă în „țara minunilor”, exact ca și protagonista poveștii din tematica aleasă, Alice.

Plase de luminițe au fost instalate pe zonele verzi din parc, dar nu agățate în copaci, așa cum erau oamenii obișnuiți, ci direct pe iarbă, atracția principală fiind „pajiștea cu licurici”, o instalație inedită, compusă din peste 130.000 de beculețe, unde cei mai mulți vizitatori au ținut morțiș să se fotografieze.

Toate instalațiile luminoase folosite sunt echipate cu becuri led de ultimă generație, iar acest lucru a făcut posibilă reducerea drastică a consumului de energie electrică. Mai mult, consumul de energie a fost optimizat și prin folosirea unor sisteme de reducere a intensității luminii, atunci când zona nu este populată.

Târgul de Paște din Craiova 2023, devenit prilej de oferte atractive la agențiile de turism

Odată cu deschiderea târgului, mai multe agenții de turism au anticipat un interes crescut pentru acest eveniment și au început să îl includă în ofertele lor de sărbători, promovându-l ca “Cel mai frumos Târg de Paște din România”, sau “Cel mai frumos Târg de Paște din Europa”.

La fel au anticipat și autoritățile locale, care au pregătit, pentru turiștii care vin să viziteze orașul, un autobuz supraetajat cu care se pot face tururi, pentru ca aceștia să descopere și alte obiective. De promovarea târgului s-au ocupat, indirect, și localnicii, care au postat pe rețelele de socializare sute de fotografii și filmulețe din parc, sporind astfel interesul turiștilor de a veni în Craiova, în perioada sărbătorilor de Paște.

Veniturile comercianților locali au fost dublate sau chiar triplate la târgurile de sărbători

Târgul de Paște din Craiova 2023 a devenit un bun prilej pentru comercianții locali, dar și pentru primărie, de a-și rotunji semnificativ veniturile. În trecut, la târgurile de sărbători organizate în oraș, comercianții și-au dublat sau chiar triplat vânzările. Totodată, administrația locală a putut câștigă bani la buget din închirierea spațiilor comerciale, obținând astfel fonduri suplimentare care pot fi investite înapoi în comunitate.

Investiția va fi parțial, sau chiar integral, recuperața din sponsorizări si datorită interesului tot mai mare al companiilor de a-și asocia brandurile și produsele cu târgurile premiate la nivel european și, în special, cu evenimentele care au un concept inedit în spate, decorațiuni de calitate și o execuție bazată pe atenție la detalii.