În cadrul acestui eveniment au fost 5 paneluri ce au atins mai multe teme: Impactul AI în business, Business-ul ca platformă pentru schimbare: Viitorul corporațiilor la nivel de impact, Trenduri în sustenabilitate: Factori influențatori și implicații în funcție de industrie, Investiții cu obiective multiple: Evaluarea raportului dintre Profit și Impact, Educația: pilon în crearea fundației pentru un viitor sustenabil.

Forumul a început cu discursul lui Cristian Mureșan, Business&Product Management Lead Gas, Power & Climate Solutions, în care a vorbit despre „Viitorul Capitalismului”.

Impactul inteligenței artificiale în business la forumul Superbrain

Primul panel a adus în atenția participanților impactul inteligenței artificiale în business. Vorbitorii acestui panel au fost Achilleas Kanaris, CEO&President Vodafone Romania, Christoph Gum, CEO Privatealpha.ai și Alexandru Lăpușan, CEO&Founding Partner Zitec, iar în rolul moderatorului a fost Cristian Mureșan.

Cei trei au discutat despre implementarea strategică a proiectelor de inteligență artificială în mai multe domenii din România.

Achilleas Kanaris a subliniat necesitatea unei abordări flexibile în dezvoltarea inteligenței artificiale, denumită „haos coordonat”. Astfel, pot fi gestionate progresele rapide, dar și schimbările frecvente din peisajul AI. De asemenea, CEO Vodafone Romania a abordat și perspectiva clienților, întrucât s-a pus un mare accent pe valorificarea inteligenței artificiale pentru a îmbunătăți cunoștințele acestora. A vizat și reducerea interacțiunii umane în cadrul asistenței pentru consumatori, îmbunătățind capacitățile IT-ului.

„Avem deja o mulțime de active digitale în cadrul clienților noștri, dar acestea pot deveni mult mai inteligente. Scopul este acela de a avea mai puțină interacțiune umană cu clienții. Una dintre cele mai mari constrângeri pe care le avem ca și companie tehnologică este că nu putem găsi suficienți ingineri”, a transmis CEO Vodafone în cadrul Forumului Superbrain.

Experimentare și eșec-proces de învățare

Kanaris a atras atenția și asupra experimentării și eșecurilor, întrucât acestea fac parte a procesului de învățare pentru a rămâne în frunte cu dezvoltarea AI.

Alexandru Lăpușan, CEO&Founding Partner Zitec, a discutat despre provocările inițiale cu care s-a confruntat din cauza structurii corporative tradiționale, ce nu era favorabilă naturii rapide a dezvoltării inteligenței artificiale. De asemenea, acesta a spus că adoptarea inteligenței artificiale s-a produs mai repede în sectorul public, decât în cel privat.

Cel de-al treilea speaker CEO Privatealpha.ai, Christoph Gum, a oferit informații despre impactul inteligenței artificiale asupra piețelor financiare globale, subliniind importanța strategiilor de investiții pe termen lung.

„Dacă investiți pe termen lung, investiți în calitate înaltă. Investiți în mod regulat și în produsele pe care le aveți, desigur, cu un mare accent pe tehnologie, dar nu mergeți la comerțul cel mai aglomerat”, a subliniat CEO Privatealpha.ai.

Acesta a împărtășit și sfaturi despre investițiile regulate în activele de înaltă calitate, dar și evitarea tranzacțiilor aglomerate.

„Primul sfat este: nu investiți pe termen scurt. Nu aveți nicio șansă. Dacă te duci într-un cazinou în zilele noastre, ai mai mult noroc, ai șanse mai bune decât dacă joci pe partea scurtă a piețelor. Poți face bani, dar trebuie să ai noroc”, a spus Gum.

Cel de-al doilea sfat oferit de Gum vine chiar de la cel mai bogat om din lume: „Au întrebat, de ce ești atât de bogat? Iar el a spus, este foarte simplu. Toată lumea vrea să se îmbogățească repede, iar eu vreau să mă îmbogățesc încet. Și acesta este al doilea punct al meu. Suntem așa cum vorbim, așa cum ați spus în prezentarea dumneavoastră, revoluție industrială forțată”

Business, o platformă de schimbare la Superbrain

Cel de-al doilea panel care i-a avut drept vorbitori pe Dan Ștefan, Managing Partner at Autonom, Corneliu Bodea, CEO&President of CRE, și Ghenadie Tampiza, Country Mnaager at Stanley Black&Decker. Diana Stafie, Foresight Strategist & Founder of Future Station, a fost moderatorul acestui panel.

Cei trei au analizat schimbarea din lumea afacerilor din zilele noastre, contrastând perspectivele din trecut cu tendințele actuale. S-a evidențiat importanța schimbării în domeniul afacerilor, dar și necesitatea unei abordări mai sustenabile și transparente în business în zilele noastre.

De asemenea, este evidențiat faptul că modelul tradițional de afaceri orientat exclusiv către profit a evoluat. În momentul actual, accentul se pune și pe impactul social, dar și pe durabilitate. Un exemplu în acest caz a fost oferit de Dan Ștefan, Managing Partner at Autonom.

„Un exemplu recent din experiența mea este că în ultimii trei, patru ani, am început să investim într-un sector foarte diferit de ceea ce facem noi în turism. Abordarea noastră a fost foarte diferită, respectând legea, am creat un ecosistem care în trei ani deja generează câteva miliarde de euro în profituri. Alt exemplu este că am creat un vehicul de investiții în companii diferite. Aceste companii lucrează împreună, unele dintre ele sunt furnizorii noștri. Este mult mai concentrat pe sinergii și cum ne putem ajuta reciproc”, a transmis Dan Ștefan.

În ceea ce privește transparența, cei trei speakeri au transmis faptul că aceasta este esențială pentru a clădi încrederea și credibilitatea în rândul angajaților, dar și a partenerilor de afaceri.

Trendul sustenabilității în afaceri

Cel de-al treilea panel a adus în discuție tendințele de sustenabilitate în afaceri. Speakerii de la acest panel au fost Elena Bocan, Head of Market at Nhood, Raluca Fiser, president of Green Revolution Association și Vasillis Stavrou, CEO Valvis-Holding. Moderatorul acestui panel a fost Andreea Nicolae, Managing Partner at PIVOT-C.

În cadrul acestui panel, speakerii au abordat conceptul de sustenabilitate ce a evoluat de-a lungul anilor: de la accentul pus pe premisele de mediu, până la cel pus pe practicile de afaceri sustenabile. Speakerii au evidențiat și nevoia urgentă a întreprinderilor de a răspunde cerințelor tot mai mari ale consumatorilor, luând în același timp în considerare impactul social și de mediu al operațiunilor lor. Este absolut necesar ca antreprenorii să înțeleagă și să răspundă nevoilor și așteptărilor consumatorilor. Mai ales că aceștia din urmă sunt din ce în ce mai conștienți de impactul social și de mediu al propriilor achiziții și servicii dorite.

Provocări în domeniul sustenabilității prezentate la Superbrain

Aceștia au explorat diverse puncte de vedere pentru a aborda provocările legate de sustenabilitate, inclusiv integrarea sustenabilității în procesul de luare a deciziilor organizaționale, stabilirea unor obiective clare și reimaginarea modelelor de afaceri.

Integrarea durabilității în strategiile de bază ale întreprinderilor este extrem de importantă. Astfel, sustenabilitatea va deveni o caracteristică a fiecărei decizii ce este luată de către organizație. Obiectivele de durabilitate trebuie să fie structurate și realizate și să se desfășoare pe termen lung.

Speakerii au amintit și de cooperarea între părțile interesate: întreprinderi, guverne și consumatori. Ulterior, se vor realiza progrese semnificative în direcția sustenabilității. Trebuie schimbată mentalitatea în rândul liderilor din mediul de afaceri, aceștia punând accentul mai mult pe responsabilitate, reziliență și regenerare.

În ceea ce privește schemele de finanțare, acestea sunt necesare pentru a atinge obiectivele de durabilitate, pentru a se asigura că inițiativele de durabilitate nu devin o povară financiară pentru întreprinderi, scrie infofinanciar.ro.

Investește cu un scop

Cel de-al patrulea panel, „Investing with purpose”(„Investește cu un scop”) a adus în atenția participanților strategia de investiții. În cadrul acestui panel, au fost Andrei Gemeneanu, Co-founder and Managing Partner of Morphosis Capital, Cristian NACU, Sr. Country Officer for Romania la The International Finance Corporation și Sergiu Manea, CEO și Chairman at the Management Board at BCR. Moderatorul acestui panel a fost Daniela Iliescu, Executive Director of Romanian Private Equity Association.

Andrei Gemeneanu a transmis faptul că strategia de investiții a Morphosis Capital se concentrează în jurul investițiilor durabile, urmărind integrarea considerentelor ESG în practicile de afaceri.

„Un lucru care ar trebui să ne dea tuturor speranțe este faptul că, în timp ce investițiile de impact reprezintă doar 1-2% din activele gestionate la nivel european, investițiile durabile sau investițiile ESG reprezintă astăzi aproximativ 17% la nivel european și se preconizează că vor ajunge la aproximativ 30%, aproape 30% în următorii cinci ani”, a transmis acesta.

Cererea clienților, presiunea de reglementare și preferințele investitorilor determină tendințele către o finanțare sustenabilă. Există din partea investitorilor, dar și a clienților, un focus din ce în ce mai mare pe sustenabilitate. Acest lucru duce la creșterea obligațiunilor verzi, dar și a altor mecanisme de finanțare durabilă. Speakerii au subliniat rolul capitalului privat în stimularea schimbărilor pozitive. De asemenea, au recunoscut prima evaluare asociată cu întreprinderile integrate în ESG.

Sergiu Manea, CEO și Chairman at the Management Board at BCR, a vorbit despre finanțarea durabilă la forumul Superbrain.

„Este o credință în scopul nostru. Iar scopul nostru este prosperitatea. Și, de fapt, prosperitatea nu este doar materială. Dacă analizăm cercetările privind prosperitatea, vom vedea că, în esență, climatul, incluziunea, transparența, instituțiile respectuoase, însăși existența unor oameni fericiți conduce de fapt la prosperitate”, a spus acesta.

Importanța educației

Ultimul panel din cadrul forumului Superbrain a adus în atenția participanților educația ca fiind piatra de temelie. Speakerii din cadrul acestui panel au discutat despre viitorul educației. A fost subliniată concentrarea pe dezvoltarea inteligenței emoționale, a rezilienței și a abilităților de rezolvare a problemelor elevilor.

Moderatorul acestui panel a fost Andreea Nistor, Director Executiv at AVE. Speakeri au fost Ionuț Georgescu, Founder și CEO FEPRA, Richard Joannides, Founder la Verita International School și Virgil Stănescu, Executive president la Sports HUB.

Cei trei speakeri au subliniat importanța schimbării din educație către învățarea cu ajutorul proiectelor. De asemenea, aceștia au adus în discuție și învățare socio-emoțională în cadrul programelor școlare. Ei au subliniat și importanța formării profesorilor, dar și a agendei elevilor în ceea ce privește impulsionarea schimbărilor educaționale.

Speakerii au spus că rolul sportului este unul extrem de important în modelarea viitorului copiilor, formând caracterul și valorile copiilor.

O temă a conversației a fost reprezentată și de provocările ridicate de tehnologie pentru dezvoltarea copiilor. Leaderii au spus că trebuie să fie găsit un echilibru între utilizarea tehnologiei și a experiențelor din lumea reală. S-a făcut un apel la companiilor private pentru a investi eficient în educație. Folosindu-și resursele și influența ar putea aduce schimbări pozitive în sistemul educațional din România.

Forumul s-a încheiat cu un discurs al lui Stefanos Xenakis, autorul si speaker motivational. Acesta a vorbit despre impactului caracterului uman individual în definirea viitorului.