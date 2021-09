CAPITAL: Care au fost cele mai importante proiecte implementate în ultimul an? Ce proiecte aveți pentru acest an?

IMOLA ZOLTAN: În contextul pe care îl traversăm în ultimele 18 luni, tot ce am reușit să facem de acasă, cu mari eforturi, mi se pare niște proiecte extraordinare și extrem de importante atât pentru clienții noștri, cât și pentru noi. Am pregătit și derulăm campania de 30 de ani pentru Coca-Cola România, campania de 25 de ani pentru Nestlé, campania de 25 de ani pentru Regina Maria, campania „Mi-e dor” (pentru românii noștri plecați peste hotare), am coordonat de la Zürich un eveniment regional pentru Coca-Cola și care a iesit senzațional. Avem zi de zi PR blitzuri, comunicate, evenimente online, filmari și interviuri. Am început să revenim la birou în formule mai mici sau mai extinse, încercăm să ieșim cu colegii în teambuildinguri pentru că ne-a lipsit interacțiunea și schimbul de idei. Am organizat și câteva evenimente outdoor și am simțit că toți își doresc să revină la normal și să avem discuții face-to-face. A fost o perioadă dificilă, dar sunt optimistă și simt că lucrurile vor reveni pe făgașul lor până la finalul acestui an, și totul va fi bine!

De ce ai nevoie pentru o carieră în lumea PR-ului

CAPITAL: Care au fost cele mai mari provocări pe le-ați avut de-a lungul carierei și cum le-ați rezolvat?

IMOLA ZOLTAN: Provocarea mare pentru mine a fost la început de carieră pentru că veneam dintr-un oraș de provincie într-un oraș mare, un oraș agitat, cu o vibrație intensă. Eu eram o fată timidă, dar am avut șansă de a întâlni câțiva mentori care mi-au arătat domeniul PR-ului și au avut încredere în mine. Pentru tinerii la început de drum în această carieră le-aș spune să fie pregătiți de multe ore de învățare continuă, să încerce să-și creeze relații bune cu jurnaliștii, să se impună în fața clienților din poziția de consultant, să treacă prin toate etapele și să nu se ferească de foarte multă muncă.

Însă cea mai mare provocare a fost schimbarea statutului profesional de la angajat la antreprenor acum 14 ani. A fost cea mai brutală schimbare de mentalitate prin care am trecut. S-a petrecut foarte repede, nici măcar nu am avut timp să mă gândesc prea bine în ce mă bag, dar am mers pe intuiţie. Şi m-au cucerit oamenii din McCann, cu care m-am întâlnit la prima discuţie. A fost chimie instant cu ei pentru că în 15 de minute am zis euforică, mândră, încrezătoare: “ok, hai să o facem”. Părea super uşor.

„Încurajăm foarte mult spiritul antreprenorial”

CAPITAL: Care este rețeta succesului pentru compania din care faceți parte?

IMOLA ZOLTAN: Rețeta succesului este personalizată pentru fiecare companie, pentru fiecare individ. Ce se potrivește pentru noi, s-ar putea să nu funcționeze pentru alți colegi din piață. Noi încurajăm foarte mult spritul antreprenorial, le permitem colegilor, inclusiv celor din poziții de junior, să aibă propriile proiecte, să găsească soluții la problemele pe care le întâmpină, pentru că vrem să-i vedem crescând pentru a putea coordona proiecte din ce în ce mai mari.

CAPITAL: Cum arată programul dumneavoastră zilnic?

IMOLA ZOLTAN: Pentru o mamă de două fete adolescente și o persoană care conduce o agenție de talia McCann PR programul zilnic este foarte plin, de la micul dejun cu fetele, pregătire de școală, apoi rapid la birou să semnez multe acte și situații, întâlniri cu colegii, până la multe ședinte de lucru în afara biroului până spre seară, când reușesc să mă reîntâlnesc acasă cu familia. Bineînțeles că sunt conectată cu colegii de birou pe telefon și mailuri și am obiceiul să intru să mă asigur că nu mi-a rămas ceva de semnat sau aprobat. Îmi rămâne puțin timp pentru mine, dar mă încarc cu multă energie de la fiicele mele, care mă ajută să mă mențin în formă. În ultimul an, lucrând de acasă, am observat că a dispărut bariera timpului și parca zilele de muncă se continuă până târziu în noapte.

CAPITAL: Care sunt cele mai importante realizări pe care le-ați avut în ultima perioadă?

IMOLA ZOLTAN: Pe plan profesional am fost foarte mândră de echipa noastră care a reușit anul trecut să se claseze din nou în topul companiilor de PR din România, un loc binemeritat și foarte muncit, iar pe plan personal sunt fericită să fiu mama a două adolescente inteligente, frumoase și foarte independente, care în fiecare zi mă provoacă să fiu mai bună pentru mine și pentru ele!

PR-ul în timp de pandemie

CAPITAL: Care sunt cele mai importante provocări pe care le-a adus criza medicală în activitatea dumneavoastră și cum v-ați adaptat activitatea?

IMOLA ZOLTAN: A fost greu să nu fiu alături de colegii mei zi de zi, așa cum eram obișnuită, suntem conectați tot timpul, vorbim pe email, telefon, whatsapp, dar simțim cu toții nevoia să avem în jurul nostru freamătul și zumzetul din agenție. Ne-am adaptat rapid, colegii lucrează și de acasă și de la birou, dar noi fiind oameni de comunicare simțim nevoia să ne mai adunăm la o cafea, în grădină și să povestim, să glumim.

CAPITAL: Aveți hobbyuri care ar putea fi evidențiate?

IMOLA ZOLTAN: Îmi rămâne foarte puțin timp pentru mine și pentru a avea un hobby, dar îmi place mult să îmi petrec timp cu florile din grădina mea. De asemenea, de câte ori prind ocazia citesc, acest lucru mă relaxează, mă deconectează, sunt fan fantasy.

CAPITAL: Care credeți că este rețeta succesului pentru a ajunge o femeie de succes?

IMOLA ZOLTAN: Cum spuneam nu cred în rețete, fiecare este stăpân pe propriul destin și își poate construi succesul. Pentru mine succesul înseamnă perseverenţă, ambiţie, loialitate, IQ, EQ, răbdare, pasiune pentru ceea ce faci şi stomac tare.

CAPITAL: Cum v-ați caracteriza într-o singură frază?

IMOLA ZOLTAN: Mi-e greu să vorbesc despre mine, am o răbdare infinită, sunt calmă, încăpăţânată şi ambiţioasă, însă cel mai mult îmi place când fetele mele spun că sunt cea mai bună mamă din lume.

CAPITAL: Ne puteți indica un dicton care să vă definească?

IMOLA ZOLTAN: Am un citat care îmi place mult, este al lui Seth Godin și spune așa: „People do not buy goods or service. They buy relations, stories and magic”. Cred că fiecare dintre noi are nevoie de puțină magie în viață.