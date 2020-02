O familie din Wuhan a fost luată cu forța și dusă la izolare, transmite Știri.md.

Localnicii care nu cooperează cu autoritățile spun că în centrele de carantină nu beneficiază de asistență medicală, medicamente și nici de hrană suficientă. Iar cazuri disperate – cum e al unui bărbat ce a trecut înot un râu pentru a ieși dintr-o localitate aflată în carantină totală – sunt tot mai dese.

Măsuri radicale au fost luate de autorităţile din Wuhan în încercarea disperată de a stopa răspândirea coronavirusului. Potrivit BusinessInsider, autorităţile din Wuhan au solicitat ca fiecare cetăţean să raporteze zilnic nivelul temperaturii corporale. În cazul în care este peste limita normală, o echipă de medici va interveni pentru a face analize persoanei respective.

În situaţia în care cetăţenii se vor opune sau nu vor coopera cu medicii, va interveni poliţia.

Wuhan, epicentrul epidemiei de coronavirus, are 11 milioane de locuitori.

Până acum, pneumonia virală a făcut în China peste 800 de morți, cărora li se adaugă încă două decese în Hong Kong și Filipine. Alte aproape 35 de mii de persoane sunt infectate.

2/6 #coronavirus

In today’s Wuhan, forced quarantine is becoming a “Martial Law”. Another whole family was forced to go to quarantine center, where no medicine, no doctor, no water, no bathroom close by, no nothing is available. People won’t go no matter how good CCP painted❗️ pic.twitter.com/w6iNtoR3Us

— 西行小宝 (@htommy998) February 7, 2020