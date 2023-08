Ilie Năstase este ferm convins că jucătoarea din România este victima unui joc de imagine, o victimă într-un joc la nivel înalt. Cum explică afirmația aceasta?

Sunt mulți sportivi și oameni din lumea sportului care au transmis că nu înțeleg de ce lucrurile durează atât de mult, dacă cele două acuzații, dopaj cu Roxadustat și „iregularitățile” din pașaportul biologic sunt clare și pot fi probate de acuzatori.

Teoria lui Ilie Năstase este că oficialii care au acuzat-o nu țin cont că este vorba de cariera și de viața unui sportiv, ci își doresc doar publicitatea.

„Lor le convine că își fac publicitate, vă spun eu. Altfel nu-i bagă nimeni în seamă! Sunt cazuri foarte puține și când dau de un os, așa gros cum este ea, pe ăla se bagă. Și îl ține în corzi! Peste trei săptămâni se împlinește un an de la US Open, de când a avut testul. Cât le mai trebuie?”, a declarat Ilie Năstase, în exclusivitate pentru playtech.ro .

Fostul tenismen Ilie Năstase a trecut și el printr-un proces similar, în anul 2017, moment când a fost acuzat de rasism, după ce a făcut câteva afirmații despre copilul Serenei Williams, spunând că este „ciocolatiu”.

Năstase a fost ajutat de Ion Țiriac, care a făcut presiuni, iar în cazul lui lucrurile s-au rezolvat rapid.

„Cred că și Simona trebuiau să se grăbească…. de fapt avocații ei… Eu cred că avocații ei nu s-au grăbit și au lăsat-o așa. Pe mine când m-au acuzat de rasism, a doua zi am fost la Londra, cu Țiriac și s-a judecat imediat”, a mai spus fostul sportiv.

Vă amintim că Simona Halep a fost suspendată provizoriu 7 octombrie 2022, dar ultimul meci l-a jucat pe 29 august, în primul tur la US Open. Din această săptămână, sportiva din România nu mai face parte din clasamentul „live”. al WTA.

Fostul antrenor al lui Halep, Adrian Marcu, susține la rândul său că e ireal ce se întâmplă:

„Mi se pare ireal ce se întâmplă, cu toată amânarea asta. Sincer, nu am mai auzit o situație ca asta în care să se târâie atât și să nu se ajungă la o concluzie. Care o fi ea această concluzie și după, nu știu, și tu încerci să arăți cum a fost de fapt situația. Nici nu știu cum s-o trezi, cum s-o simți în fiecare zi. Cum te simți când nu ai nicio idee în ce situație ești. Mă antrenez, nu mă antrenez, habar n-am, nu știu. Ireal ce i se întâmplă”, a declarat Adrian Marcu, fost antrenor al Simonei Halep, citat de Gazeta Sporturilor.