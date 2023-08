Simona Halep s-a prăbușit în clasamentul WTA. Adrian Marcu, fost antrenor al jucătoarei noastre a comentat situația tensionată în care se află aceasta.

Efectele deciziei de suspendare luată de ITIA pentru dopaj și faptul că Simona Halep are un an în care nu a mai jucat un meci oficial se fac puternic resimțite. În plus, faptul că procesul care ar urma să judece și să ofere un verdict clar în cazul de dopaj este amânat de foarte multe luni. Din această cauză, în acest moment, nu se știe clar dacă jucătoarea de tenis va mai juca sau nu vreodată tenis

Fostul antrenor al lui Halep susține că e ireal ce se întâmplă

„Mi se pare ireal ce se întâmplă, cu toată amânarea asta. Sincer, nu am mai auzit o situație ca asta în care să se târâie atât și să nu se ajungă la o concluzie. Care o fi ea această concluzie și după, nu știu, și tu încerci să arăți cum a fost de fapt situația. Nici nu știu cum s-o trezi, cum s-o simți în fiecare zi. Cum te simți când nu ai nicio idee în ce situație ești. Mă antrenez, nu mă antrenez, habar n-am, nu știu. Ireal ce i se întâmplă”, a declarat Adrian Marcu, fost antrenor al Simonei Halep, citat de Gazeta Sporturilor.

Simona Halep a ieșit din TOP 500 WTA. Acum se află pe poziția 578 în ierarhia mondială, cu un total de numai 70 de puncte.

Situația critică în care se află marea jucătoare de tenis

Referitor la situația fostei sale eleve, Andrei Marcu a susținut că este o situație descurajantă.

„Acum vine US Open-ul, s-a terminat Montrealul și mai are, nu știu, de la US Open, câteva puncte. E clar că în momentul ăsta tu ești la 0 puncte în clasament. Să fi dat o chestie acum, să zici, e bună pentru mine că mă duc apoi să joc. La cât timp nu a jucat, va fi foarte foarte greu, dar măcar ai o luminiță în față, vine Australia, mă antrenez, joc, dar așa, stai…”, a comentat acesta conform sursei citate.

Se speră într-o revenire spectaculoasă a lui Halep

Cu toate acestea, fostul antrenor speră într-o revenire spectaculoasă a marii campioane.