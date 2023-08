Șanse aproape zero pentru Simona Halep

Situația în care se află Simona Halep în privința acuzațiilor de dopaj se apropie de pragul de un an de zile, sportiva fiind suspendată provizoriu din octombrie anul trecut. Deși existau speranțe că va face o revenire la turneul de la US Open din 2023, se pare că mai are de așteptat.

Având în vedere că nu a fost emisă nicio decizie preliminară în acest caz, Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) a informat oficial că nu a primit nicio notificare de la nicio parte implicată. Acest lucru sugerează că perioada de așteptare se va prelungi și mai mult, fără o dată precisă de finalizare.

Într-o comunicare adresată freelancer-ului Daniel Radu, un reprezentant al TAS a explicat că „nu a apărut nicio schimbare” în privința situației Simonei Halep.

„Curtea de Arbitraj Sportiv nu a înregistrat nicio procedura legală cu privire la chestiunea descrisă de dumneavoastră. Este de cunoștință publică faptul că dosarul se află în continuare în gestiunea agenției Federației Internaționale de Tenis, mediat de Sport Resolutions UK,” se află scris în replica purtătoarei de cuvânt TAS, Katy Hogg, notează Adevărul.

Are susținerea și sprijinul Federației

Daniel Dobre, vicepreședintele Federației Române de Tenis, a subliniat că Federația vine cu o susținere morală față de situația Simonei Halep și nu are puterea să influențeze direct verdictul în cazul sportivei. El a explicat că regulile internaționale sunt clare și că, în timpul suspendării, jucătorii nu au voie să se antreneze în locuri oficiale.

„Federația nu are nicio pârghie, în afară de o susținere morală. Există reguli foarte clare. Una dintre el spune că nu ai voie cât timp ești suspendat să te antrenezi în locuri oficiale. Ești cumva blocat, dar oamenii care o cunosc și cei din Federație o susțin pe toate căile. A fost și acea petiție, există o comunicare cu apropiații, ea are tot sprijinul în limita regulilor, pentru că ești foarte restrâns de regulile internaționale.

Toată lumea se întreabă despre verdict. Am avut ocazia să vorbesc cu mulți oameni pe la turneele din străinătate. Nu pot spune că este drept sau nedrept. Există niște reguli, niște căi, iar această entitate este total independentă, care are propriile reguli și legi.

Atât timp cât nu există un verdict, există doar speculații. Faptul că verdictul se amână nu pot spune că este un semn bun sau rău, este o procedură care-și urmează calea obișnuită, una pe care noi nu o știm, dar ei da”, a afirmat Daniel Dobre, actual vicepreședinte al Federației Române de Tenis.