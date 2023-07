Termen de 30 de zile a primit Simona Halep pentru a obține avizul final de a juca la US Open. În tot acest timp ea trebuie să facă tot posibilul pentru a-și demonstra nevinovăția și pentru a i se ridica suspendarea. Dacă până pe 22 august acest lucru nu se va întâmpla, ea va fi ștearsă de pe lista participantelor de către organizatorii US Open. Turneul se desfășoară între 28 august – 10 septembrie.

Chiar dacă numele Simonei Halep a apărut pe lista de înscrieri de la US Open, organizatorii i-au dat termen să scape de suspendare până pe 22 august, pentru a primi drept de joc la Grand Slam-ul desfășurat la New York.

Simona Halep apare pe lista preliminară de la US Open

Marea întrebare este legată de faptul cum a putut Simona Halep să se înscrie pe lista preliminară de la US Open chiar și în condițiile în care nu a scăpat de acuzații. Potrivit regulamentului din turneele de Grand Slam, decizia privind dreptul de participare al Simonei la New York va fi luată în ziua în care se va stabili tabloul de calificări. Acest lucru se va întâmpla pe 22 august, cu o săptămână înainte de startul meciurilor de pe tabloul principal, potrivit site-ului oficial al turneului de la US Open!

În aceste condiții, pe 22 august, Halep are două variante: va primi avizul favorabil dacă va scăpa de suspendare până la data limită sau va fi ștearsă de pe entry list dacă va fi suspendată sau va rămâne în stare de suspendare provizorie pentru dopaj.

Nu este încă eligibilă pentru participare la Grand Slam

Soluția este să câștige la Tribunalul Sport Resolutions de la Londra cât mai repede posibil. Dacă Agenția Internațională pentru Integritatea Tenisului (ITIA) va avea câștig de cauză, Halep poate contesta decizia la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS).

În dreptul numelui româncei este trecut un asterisc, ce arată că Simona nu este încă eligibilă pentru participare la Grand Slam-ul pe care nu l-a cucerit niciodată.

Condiția pentru a fi descalificată

„Există o regulă pentru acest scenariu în regulamentul de Grand Slam. Este la pagina 26 din regulamentul de Grand Slam 2023, Articolul I: General, Z. Proceduri de intrare, 1. Intrări și retrageri pentru implu, h. Suspendare/Suspendare provizorie: Orice jucătoare suspendată provizoriu sub Codul de Conduită al Grand Slam-urilor, Programului Anti-Corupție sau Programului Anti-Doping la momentul întocmirii tabloului de calificări, va fi descalificată automat din turneu!’, a arătat prosport.ro.

Această regulă de mai sus este exact motivul pentru care există un asterisc lângă numele lui Halep pentru Suspendată provizoriu. Dacă Halep va fi suspendată sau va rămâne în stare suspendare provizorie atunci când se face extragerea meciurilor din calificări, în acel moment ea va fi descalificată de la US Open”, a fost explicația specialiștilor pe Tennisforum.com, pentru asteriscul din dreptul numelui Simonei Halep.