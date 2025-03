Președintele interimar al României, Ilie Bolojan, a vorbit, luni, la telefon cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, a informat Administrația Prezidențială.

Oficialul român i-a spus lui Rutte că NATO este principalul garant al siguranței României și că Articolul 5 din tratat ajută cel mai bine la prevenirea atacurilor asupra țărilor membre. El a subliniat și importanța relației dintre Europa și America, care sunt esențiale pentru siguranța întregului continent.

România continuă să ajute la menținerea stabilității și siguranței pe Flancul Estic al NATO, lucrând împreună cu partenerii săi, și susține întărirea securității în zona Mării Negre. România alocă 2,5% din PIB pentru apărare și este gata să investească și mai mult.

În legătură cu situația din Ucraina, Bolojan a spus că este important să se ajungă la o pace corectă și de durată și că trebuie să se mențină sprijinul pentru Ucraina.

Secretarul general al NATO a mulțumit României pentru contribuția sa și pentru că este un membru responsabil, care ajută la menținerea siguranței și stabilității în regiunea Mării Negre și pe Flancul Estic. Mark Rutte a spus că aceste eforturi sunt și mai importante acum, în contextul actual de securitate, și a menționat că NATO susține întărirea prezenței aliate în zonă.

De asemenea, oficialul olandez a reafirmat angajamentul NATO și al Statelor Unite ale Americii pentru apărarea colectivă și pentru Articolul 5, subliniind eforturile SUA de a aduce pacea în Ucraina. El a salutat și creșterea bugetului de apărare al României și a spus că și alte țări europene ar trebui să adopte o abordare similară.

Had a good call with Romania’s acting President Ilie @Bolojan

Romania is investing in defence, and we discussed strengthening deterrence and defence, including the extension of Southern Shield, as well as continued support to Ukraine.

— Mark Rutte (@SecGenNATO) March 3, 2025