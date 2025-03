Donald Trump suspendă ajutorul militar pentru Ucraina?

Informația a fost făcută publică la scurt timp după disputele dintre Donald Trump și președintele Volodimir Zelenski, care au avut loc la Casa Albă pe 28 februarie. Tensiunile dintre cei doi lideri au dus la anularea planurilor de semnare a unui tratat privind resursele naturale între Statele Unite și Ucraina, potrivit Kyiv Independent.

Un oficial din administrație, care a preferat să își păstreze anonimatul, a declarat pentru The New York Times că Donald Trump urmează să se întâlnească pe 3 martie cu principalii săi consilieri de securitate națională. La discuții vor participa secretarul de stat, Marco Rubio, și secretarul apărării, Pete Hegseth. Întâlnirea are ca obiectiv analizarea și, posibil, luarea unor decizii privind o serie de opțiuni de politică externă legate de Ucraina.

Oficialul citat a precizat că printre aspectele analizate se numără posibilitatea suspendării sau anulării ajutorului militar american destinat Ucrainei. Discuțiile vor viza inclusiv ultimele transporturi de muniție și echipament militar aprobate în timpul administrației Biden.

Zelenski a făcut în repetate rânduri apel la SUA să mențină livrările de armament către Ucraina, subliniind că acest sprijin este esențial pentru întărirea poziției Kievului în eventualele negocieri de pace cu Rusia.

Administrația Trump nu a aprobat noi livrări de armament către Ucraina

Administrația Trump nu a aprobat noi livrări de armament către Ucraina, dar nici nu a blocat transporturile deja autorizate în timpul administrației Biden. La începutul lunii februarie, agenția Reuters a raportat că oficiali ai administrației americane au discutat dacă SUA ar trebui să continue furnizarea de arme Ucrainei.

De la începutul invaziei pe scară largă a Rusiei, în februarie 2022, Statele Unite au oferit Ucrainei ajutor militar în valoare de 65,9 miliarde de dolari. În prima zi a mandatului său, Donald Trump a semnat un ordin executiv prin care a înghețat finanțarea ajutorului extern pentru 90 de zile.

Un acord pentru pace „este încă foarte, foarte departe”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat că un acord pentru încheierea războiului dintre Ucraina și Rusia „este încă foarte, foarte departe”. Iar declarația sa a fost întâmpinată cu critici dure din partea președintelui SUA, Donald Trump.

„Aceasta este cea mai proastă declarație pe care ar fi putut să o facă Zelenski, iar America nu va mai suporta mult timp! Este ceea ce spuneam, tipul ăsta nu vrea să existe Pace atâta timp cât are sprijinul Americii și, Europa, în întâlnirea pe care au avut-o cu Zelenski, a declarat categoric că nu pot face treaba fără SUA. Probabil că nu este o declarație grozavă pentru a fi făcută în ceea ce privește o demonstrație de forță împotriva Rusiei. La ce se gândesc aceștia?”, a scris Trump pe rețelele de socializare, în timp ce distribuia o declarație făcută de Zelenski, notează Associated Press.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că un acord pentru încheierea războiului dintre Ucraina și Rusia „este încă foarte, foarte departe”, menționând totodată că se așteaptă să primească în continuare sprijinul american, în ciuda relațiilor tensionate din ultima perioadă cu președintele SUA, Donald Trump, potrivit agenției AP.

„Cred că relația noastră (cu SUA) va continua, pentru că este mai mult decât o relație ocazională”, a declarat liderul de la Kiev, referindu-se la sprijinul Washingtonului în ultimii trei ani de război. „Cred că Ucraina are un parteneriat suficient de puternic cu Statele Unite ale Americii” pentru a menține fluxul de ajutoare, a spus el la un briefing.

În ciuda tensiunilor diplomatice recente dintre statele occidentale care au sprijinit Ucraina cu echipamente militare și ajutor financiar, Zelenski și-a menținut un ton optimist în declarațiile publice.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat că o eventuală încetare a focului în Ucraina nu ar avea succes fără existența unor „garanții de securitate” care să prevină reluarea ostilităților, transmite AFP.