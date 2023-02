Ileana Sterp a postat pe rețelele de socializare o poză în care apare pe patul de spital și cu o branulă în mână. A dezvăluit însă că nu este vorba despre nimic serios, ci despre un control de rutină. În urma acestuia, a aflat că este ușor anemică, iar medicii au decis să îi administreze fier intravenos.

”Suntem bine și eu, și bebe! Am venit la niște analize de rutină și sunt puțin anemică. Mi se administrează fier și o să fie totul bine!”, a scris ea pe Instagram.

Soția lui Daniel Aloman s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate de-a lungul sarcinii, printre care și o alergie la ochi. A mers la mulți medici, însă niciun tratament nu a funcționat. A dezvăluit că se confruntă și cu insomnii.

„De luni de zile nu dorm noaptea. E groaznic! Am încercat și încerc să rămân pozitivă, cu toate că oboseala mă doboară uneori și insomniile au devenit insuportabile. Cum e viața… când Carla avea câteva luni, nu mă lăsa să dorm din alte motive, iar acum când doarme toate noaptea, eu stau să privesc pe tavan. Doamne, de când n-am mai avut o noapte dormită cumsecade… Aud în jurul meu femei gravide care dorm super bine și mult, se pare că la mine ambele sarcini au venit cu insomnii serioase”, a scris aceasta pe rețelele de socializare.

S-a confruntat cu stări de rău în primele trei luni

De asemenea, sora lui Culiță Sterp a avut stări de rău în primele trei luni de sarcină, dar acum este totul în regulă, după cum a spus chiar ea.

”Vreo trei luni nu am avut nicio zi în care să zic: ‘Bă, azi mă simt bine!’. Dar ce bine că au mai trecut! Acum, din când în când mai am, așa, câte o zi mai proastă. Că mai primesc întrebări aici, pe story: ‘Cum mai ești cu sarcina?’. Și zic, hai să vă împărtășesc chestia asta! Că a trecut ce a fost mai rău. De fapt, eu așa sper, să nu mai revină stările alea. Nu v-am mai spus nimic despre sarcina. Nu v-am mai spus nimic despre faptul că nu mă mai simt atât de rău, nu mai am stările alea de rău. Așa m-am simțit”, le-a dezvăluit Ileana Sterp urmăritorilor săi de pe Instagram.