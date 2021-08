I-a locul total Lidiei Buble. Fata lui Răzvan Simion a prezentat dovada. Fiica vedetei TV are 17 ani și este extrem de frumoasă. De altfel, tatăl ei este foarte mândru de ea. În ziua în care Ianca Simion a împlinit 17 ani, prezentatorul tv, i-a făcut o urare emoționantă. Aflați într-un restaurant, Răzvan Simion și fiica lui s-au pozat împreună, iar la postare acesta a scris un mesaj grăitor. „Minunea mea de 17 ani…”a scris Răzvan Simion pe contul său oficial de Facebook.

Bucuria acestuia se pare că este și mai mare. Asta pentru că fata sa se înțelege de minune cu iubita lui. E vorba de Daliana Răduca. Cele două petrec mult timp împreună iar dovadă stau fotografiile care au apărut pe rețelele de socializare. Iubita vedetei TV și fata lui s-au fotografiat împreună, iar Daliana a fost cea care a vrut să prezinte dovada supremă a unei relații peste măsura așteptărilor. Iubita lui Răzvan Simion a postat selfie-ul pe rețelele sociale, cu descrierea „Daliana și Dariana”, alături de o inimioară.

Cine este Daliana, iubita lui Răzvan Simion

Daliana și Răzvan sunt împreună de ceva vreme. Cei doi par să se înțeleagă de minune iar fotografia făcută cu Ianca dovedește că aceasta a reușit să cucerească nu doar inima bărbatului cu care este într-o relație, ci și pe cea a fiicei. Mulți s-au întrebat, probabil, cum va reacționa Lidia Buble la vederea acestei poze. Ea a spus în trecut că nu este geloasă pe cea care i-a luat locul în sufletul lui Răzvan Simion.

”Nu mai am fluturi în stomac. Au apărut și articole cu noua iubită. Nu am fost tentată să o urmăresc pe ea. Nu sunt geloasă, mă iubesc foarte mult și am mare încredere în mine. E un om foarte fain. E norocoasă”, a spus Lidia Buble în cadrul unei emisiuni online.