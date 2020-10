Ei bine, Huawei a scos un as din mânecă și a lansat Huawei P30 Pro New Edition cu anumite modificări și menținând serviciile Google, deoarece este unul dintre modelele care nu au intrat sub incidența interdicțiilor SUA. Acest lucru ridică întrebarea dacă acest Huawei P30 Pro New Edition merită cumpărat în 2020?

Este practic același dispozitiv, cu unele modificări minime, ale lui Huawei P30 Pro de la eMag, pe care le știam, dar cu marele avantaj de a avea software acceptat de Google.

Primul lucru pe care va trebui să îl știm este că Huawei P30 Pro New Edition s-a schimbat în comparație cu generația anterioară. După succesul pe care l-a avut la acea vreme, puține lucruri s-au schimbat în ceea ce privește hardware-ul, cu excepția faptului că acum are 8 GB RAM și 256 GB stocare internă.

În rest, își menține ecranul OLED de 6,47 inci curbat pe laterale, procesorul Kirin 980, camera sa triplă din spate semnată de Leica cu senzorul SuperSpectrum de 40 MP, unghiul ultra-wide de 20 MP și senzorul său de 8 MP cu zoom optic 5x, pe lângă camera frontală de 32 megapixeli și certificarea IP68 împotriva apei și a prafului.

Camera este spectaculoasă. Suntem de acord că cele mai premium terminale din acest an au făcut încă un salt înainte în ceea ce privește camerele foto, dar acest terminal din cea mai înaltă gamă a anului 2019 este încă un exponent clar și concis al unui smartphone cu una dintre cele mai bune camere foto din vremurile recente.

Samsung Galaxy Note 20 și Huawei P40 Pro, pe care le gasiti pe emag.ro, au făcut un salt înainte în domeniul foto, dar fotografiile pe care P30 Pro New Edition reușește să le facă sunt foarte apropiate și chiar depășesc multe din terminalele anului 2020.

Dar schimbarea principală vine de la software, deoarece este actualizat pentru Android 10, cu EMUI 10.1 și serviciile mobile Google, în ciuda blocadei administrației Donald Trump.

Dacă încă ne întrebăm dacă Huawei P30 Pro New Edition merită cumpărat în 2020, ar trebui să știm, de asemenea, că încorporează asistentul virtual Huawei numit Celia, împreună cu funcțiile de identificare a obiectelor, mesagerie instantant sau traducerea face to face.

Această telefon de la Huawei vine cu o baterie de 4.200 mAh, cu un sistem de încărcare rapidă de 40 W, încărcare wireless de 15 W, plus încărcare inversă.

În ceea ce privește conectivitatea, avem LTE Cat.21 până la 1,4 Gbps, WiFi 802.11 a / b / g / n / ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot, Bluetooth 5.0, cititor de amprente sub ecran, cititor facial, USB Type C și NFC.

În ceea ce privește senzorul de amprentă de pe ecran, cât și senzorul facial, am putut verifica deja la momentul respectiv, la Huawei P30 Pro, cât de bine au funcționat, cu accent special pe un cititor de amprentă extrem de rapid și precis.

Adevărul este că este un smartphone extrem de corect pentru un telefon al anului 2019. E adevărat, nu orice telefon, ci chiar cel mai bun telefon al anului 2019.

Este disponibil în Silver Frost (culoare argintie), pe lângă tonurile Aurora și negru.

Huawei P30 Pro New Edition: merită cumpărat în 2020?

În acest caz, răspunsul este destul de simplu: merită să cumpărați Huawei P30 Pro de la eMAG întrucât este încă un telefon foarte capabil, cu o putere mai mult decât suficientă pentru a face față oricărui tip de aplicație în prezent!

În plus, finisajele sunt încă de top, camera face fotografii spectaculoase și senzația în mână este aceea de terminal extrem de bun în toate privințele.

În plus, avem senzorul de amprentă sub ecran cu o funcționare foarte bună și senzorul facial care este, de asemenea, calibrat mai mult decât corect, astfel încât securitatea noastră este bine acoperită. (P)