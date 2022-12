PRO TV va difuza filmul „Singur acasă” de sărbători

„Singur acasă”, celebrul film american de comedie cu Macaulay Culkin în rolul principal, revine în grila PRO TV de sărbători.

„Singur acasă”, partea întâi, va fi difuzat pe data de 17 decembrie 2022, de la ora 20:00, iar partea a doua „Singur acasă: Pierdut în New York” va fi difuzată pe data de 24 decembrie 2022, tot de la ora 20:00.

BBC First, televiziune cu seriale britanice premium, se lansează în România! Ce seriale britanice vom putea vedea?

Tot în luna decembrie a acestui an, telespectatorii din România vor putea viziona și seriale britanice premium, difuzate pe BBC First, intrat în rețeaua DIGI încă de pe data de 24 noiembrie 2022.

„Chelsea Detective”, care va fi difuzat abia de pe 12 decembrie 2022, de la ora 21:30, este un serial contemporan ce se desfăşoară într-un cartier luxos din Londra, fiind al 24-lea sezon din Silent Witness (care va începe să fie difuzat pe data de 6 decembrie 2022, tot de la ora 21:30).

Acesta este cel mai longeviv serial poliţist din Marea Britanie aflat în prezent la TV, cu Emilia Fox în rolul doctorului Nikki Alexander, patolog criminalist, care, împreună cu echipa sa, are misiunea de a dezvălui adevărul din spatele crimelor care aduc fiecare „martor tăcut” la morgă.

La începutul noului an, BBC First a programat producţii celebre, precum „Time”, o prezentare reprezentativă a vieţii din închisoare scris de Jimmy McGovern, cu Sean Bean, câştigătorul premiilor Emmy şi BAFTA şi Stephen Graham, actor nominalizat de patru ori la BAFTA.

Un alt serial care va apărea abia în 2023 este „Ragdoll”, un thriller psihologic venint de la producătorii serialului Killing Eve.

În 2023, BBC First va lansa și „Beyond Paradise”, un spin-off al seriei „Death in Paradise”, „Sherwood”, un thriller politic despre o comunitate sfâşiată de două crime şocante şi „This is going to Hurt”, o adaptare a memoriilor bestseller ale lui Adam Kay despre viaţa de medic tânăr avându-l pe Ben Whishaw ca vedetă principală, câştigător al Globulului de Aur, Emmy şi BAFTA.