Horoscop joi, 30 martie! Zodia care nu depune destul efort. Cu mai multă ambiție ai putea ajunge unde dorești

BERBEC Haide, nu lăsa asta să te doboare, ești destul de capabil să perseverezi și, dacă începi imediat, poți conta pe rezultate rapide și pline de satisfacții. Practic, această eventualitate este cea care vă va permite să mergeți înainte, după cum știm. Anumite acţiuni par să fie perturbate. Evenimentele nu se desfăşoară după cum îţi doreşti, iar pentru un procent din zodie lucrurile chiar stau pe loc. Oricum, pretenţiile celor din familia ta şi din cercul tău de prieteni sunt cam mari.

TAUR Poți ocoli orice dificultăți și vei arăta mai ferm adevăratele tale limite, destul de natural. Energia ta crește pozitiv, în ciuda tuturor, evită să-ți supraîncălzești mintea cu dezbateri aprinse. Viaţa ta e ca Donul liniştit. Sub o aparenţă pacifică ascunde multe. Astăzi trebuie să te păzeşti de gelozii şi invidii de birou. Fii discret şi prudent în domeniul sentimental! Zi dedicată în special rezolvarii problemelor personale.

GEMENI Bunul tau umor și elocvența ta îți pot permite să anihilezi reticența din anturajul tău. Treci la nivelul următor pentru a-ți transmite mesajele și pentru a obține rezultate excelente! Ești sensibil la cântecele de sirenă, dar știi să reziști. Dacă nu vrei să cedezi la ceva, ai sprijin. Astăzi, tu ești cel care vei putea convinge pe cine vrei, cu tandrețe.

RAC Este o zi bună să-ți revizuiești finanțele astăzi și să afli unde ai păcătuit prin exces. Credința ta în tine poate genera multă energie pentru a-ți muta viața financiară înainte, în direcția corectă. Mici disensiuni cu anturajul, de fapt, din lucruri de nimic. Lămureşte-le repede şi nu purta ranchiună. „Nu există nicio lege care să interzică prostia!” Lucrurile stau perfect legal!

LEU Pentru a fi apreciat la locul de muncă, nu este suficient să-ți evidențiezi calitățile profesionale. Exprima-ti dorinta de a face bine, vei fi, așa, mai apreciat la valoarea ta justa. Cu atâta convingere poți reuși fără dificultate. Vitalitatea ta este bună, folosește-o pentru a te bucura de timpul liber, mai degrabă decât să-l pierzi cu generozitate și să ajungi obosit. Nu neglija activitatile care iti permit sa te decomprimi, sa respiri, fara a lua aerul celor dragi!

FECIOARĂ Ai grijă ! Dacă cineva apropiat ți-a oferit cadou un card de tratament spa, acum este momentul să îl folosești și să te lași în mâinile experților. Atmosfera este senzuala, se pun in valoare placerile si confortul fizic. Este o zi bună pentru a te răsfăța și pentru a-ți oferi un pic de bunăstare zilnică în plus. O iesire la sauna cu prietenii, un tratament la salon de infrumusetare, cateva brațe in piscina…

BALANŢĂ După un pic de stres din ultimele zile, este timpul pentru dragoste și senzualitate. Pentru că cei singuri rămân vigilenți și disponibili, oportunități grozave ar putea fi ascunse în cercul lor de prieteni! Este o zi pentru a ieși și a cunoaște oameni noi. Mulți dintre voi iubesc animalele. Dacă vrei o pisică, un câine, astăzi este ziua perfectă pentru a-ți face alegerea fără riscul de a greși. Este și o zi excelentă pentru a avea grijă de copiii mici sau, pur și simplu, pentru a te bucura de Natură…

SCORPION Te miști în direcția corectă dacă îți asculți vocea interioară. Ai incredere in tine. Somnul și evadarea mentală vor fi cele mai bune atuuri pentru a-ți gestiona cel mai bine energiile în această zi frumoasă. Veștile bune te fac euforic. Aceste deschideri ale Destinului sunt în conformitate cu scopurile tale. Ești gata să vezi viața în roz și să muști din ea cu poftă. Totul îți zâmbește și moralul tău este la vârf. Ce ar putea fi mai bun?!

SĂGETĂTOR Domeniul sentimental, afectiv, te arde mai tare ca soarele, fie că eşti solo sau în duo. Dar, fii selectiv, fă un triaj al relaţiilor! Asta înainte să te trieze ele! În altă ordine de idei, poţi, şi trebuie să faci mici schimbări în structurile tale, ordonează-ţi bugetul de venituri şi cheltuieli, „cash-flow”. Nu este prea devreme să incepi să-ti faci planuri pentru vacanţa de Sf. Paști, dar există viaţă şi după vacanţă, așa că trebuie sa iei in consideratie cu mult realism resursele proprii.

CAPRICORN Astăzi încerci un armistiţiu cu timpul. Vrei să legi o parte din succesele trecute cu proiectele viitoare. Eşti într-un gol de idei, intuiţia nu prea funcţionează. Din nou o zi favorabilă, mai ales sub aspectul veştilor şi noutăţilor pe care le afli. Astăzi, în urma unei discuţii de la serviciu, sau unde activezi, realizezi că stagnezi pe o pozitie profesionala care nu prea se potriveşte cu visele tale. Cu mai mult efort, ambiţie şi noroc poate o să ajungi unde iti doresti.

VĂRSĂTOR Uneori te simți mai bine în mediul tău privat pentru a lucra. Abilitatea ta de a proceda rapid este îmbunătățită; reușești să finalizezi fișiere sau sarcini dificile foarte rapid și mai ușor. S-ar putea să te trezești jucând ca o echipă din cauza unei înlocuiri a unui prieten indisponibil. Nu ne plictisim niciodată pe lângă tine pentru că această iubire de tine tinde să-ți facă tovarășii sau pe cei dragi, mai fericiți.

PEŞTI Nu este nevoie de un arsenal de logică atunci când ai intuiția ta, poți rezolva cele mai complicate puzzle-uri. Este o șansă pentru că astăzi, bancherul tău ar putea să-ți pună o ”ghicitoare”, nu te teme: ai rezolvat deja problema. Ești convins că cei dragi îți vor binele și faci totul pentru a menține relații armonioase. Ai dreptate să mențineți spiritul de familie dar puteți și, din când în când, să delegi funcția de ”pilon”, ca să te odihnești.