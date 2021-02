Horoscop 5 februarie. O zodie este terminată la sfârșitul săptămânii: Încearcă să-ţi păstrezi calmul

BERBEC Astăzi trebuie să te ocupi mai mult de cei din jurul tău, de familie, de cei dragi, de cei mici, în special, pentru ca situaţiile actuale să nu degenereze în probleme mai greu de rezolvat. Cu toate că un mic incident întunecă imaginea generală, astrele îţi sunt favorabile. Vine soarele şi pe strada ta daca eşti cumpătat si faci provizii de rabdare. Cei din jur te acceptă, profita ca sa-ti promovezi cu tact interesele. Un aspect particular al conjuncturii iti indica să ai grija de propriile buzunare, adică de banii tăi, mai ales cind comanzi online cu gândul aiurea. Concentrează-te!

Horoscop pentru Taur

TAUR Dimineaţa nu te trebuie să schimbi nimic din rutina vieţii tale. Evenimente păguboase şi/sau oameni mediocri, te atrag în discuţii fără sens şi finalitate. Atenţie, evită să pierzi timpul! Daca ai căţel, ieşi cu el la o plimbare lunga. Cu semenii tai se pare că nu te poţi înţelege, e mai bine să eviti azi orice discuţie serioasă cu umanii. Limitează-te la zâmbete şi interjecţii. Dacă poţi, astăzi lasa grijile pentru alţii, nimic nu este mai important pentru sănătate decat o conştiinţă liniştita, o judecata clară şi echilibrul interior.

GEMENI Îţi concentrezi atenţia pe obiective care pot să-ţi aducă profituri, sau satisfacţii imediate. Chiar dacă nu eşti atent la prezent, ai o bună capacitate de a vedea lucrurile în perspectivă! Azi ai o ocazie de parvenire socială, sau ceva se schimbă în relaţiile tale. Nu este obligatoriu să o ratezi, aşa cum faci cu multe lucruri din viaţa ta, dar nici nu te omori cu firea dacă nu-ţi iese. Fereste-te astăzi de obiectele viu colorate, de oamenii îmbrăcaţi în culori aprinse!

RAC Cu Luna în descreștere, poţi să ai o atitudine inspirată. Dar şi mai rebelă. De fapt, ţinteşti către obţinerea de mai multă libertate, la serviciu, acasă, sau într-o relaţie. In dragoste este ca in politica: este relativ usor sa pui mana pe putere, dar este foarte greu sa-ti respecti promisiunile facute in prima zi! Astăzi un buchet de flori pot ţine loc de respectarea unei promisiuni. În general domeniile care te intereseaza cel mai mult, adica dragostea, sanatatea şi banii sunt astazi bine, merci. Evită cheltuielile inutile, mai spune acest horoscop.

LEU Încearcă să-ţi păstrezi calmul şi dacă întâlneşti o opoziţie organizată, nu ai altă soluţie decât să amâni pentru o zi mai bună. Însă, nu lasa situaţia să degenereze, să te depăşească! Pierzi timpul cu graţie. Aldebaran si Deneb iti indica ca ai toate sansele sa pierzi din vedere, sau sa uiti niste amanunte importante, care puteau sa-ti foloseasca in cursul unei discutii. Probabil că nici nu o să-ţi aminteşte despre ce este vorba. Prostia este molipsitoare, din fericire, pe termen scurt!

FECIOARĂ Eşti admirat pentru abilităţile tehnice pe care le desfăşori astăzi. Poate reinstalezi doar un „Windows 10” dar dacă cei din jurul tău nu ştiu cum… în ţara orbilor, chiorul este împărat! Configuraţia stelară arată că astăzi poţi coopera foarte bine cu semnele de aer şi foc, dar mai puţin fericit cu semnele de apă si pământ. Un Leu sau o Leoiacă te poate ajuta decisiv. Trebuie să acorzi mai multă atenţie şi timp vieţii de familie sau relaţiilor cu prietenii.

Balanțele trebuie să fie atente

BALANŢĂ Mai multă atenţie! Atât în ceea ce priveşte relaţiile tale sentimentale, sau celor de la serviciu, dar şi atenţia care trebuie s-o acorzi alimentaţiei sănătoase, meselor la ore fixe! Stai în sosul tau, acasă, la un spectacol, concert, online – relaxează-te, distrează-te, leneveşte! Ai o pofta teribila de lucruri bune şi de calitate. Cu bani mulţi poţi să comanzi ceva mâncare, cât despre mărfuri şi oameni să nu mai vorbim! Este cazul să limitezi cheltuielile extravagante şi să mai pui ceva bani deoparte, banuti albi pentru zile negre, ca nu se stie niciodata! Care zile negre, bat la uşă!

SCORPION Se pare ca au trecut problemele grave şi şocurile, acum este loc de relaxare şi puţină reflecţie. Dă curs impulsului sufletului. De fapt ştii foarte bine ce-i de făcut, aşteaptă momentul! Daca prostia ar durea, majoritatea ar urla continuu, spune o vorbă din popor. Astăzi şi întotdeauna poţi să faci bani speculand prostia altora. Atenţie la cumpărături. Limitează cheltuielile la strictul necesar şi evită, în această perioadă măcar, creditele şi împrumuturile, arată în horoscop.

SĂGETĂTOR O zi obositoare, mai ales prin aglomerarea lucrurilor de făcut. Dar, o seară plăcută cu cei dragi, la cină, cu planuri şi proiecte de viitor, cu siguranţă despre proiecte pentru primăvară! Primeşti o veste sau te întâlneşti pe neaşteptate cu cineva care-ţi povesteşte despre o cunoştiinţă comună care te poate ajuta foarte mult. Trebuie neaparat să te gândeşti la evenimentele din ultimul timp. Sigur, este inutil, pentru ca rezolvarea problemelor nu ţine numai de tine, dar parcă poţi să nu te consumi şi să-ţi faci griji?

CAPRICORN Contrar obiceiului tău, astăzi eşti dispus să rişti. Fie că e vorba de domeniul profesional, fie de cel sentimental. Dar, pentru că te consumi mult, ai nevoie de relaxare, poate de muzică! Astazi evita schimbarile bruste de program si mai ales nu lasa anturajul să aibă iniţiative păguboase. O zi prea aglomerată şi excesiv obositoare pentu gustul tau. Simţi nevoia să ai pace. Nicio sansa, doar seara, acasă, poţi sa scapi şi să te simţi bine, să te deconectezi.

Vărsătorii trebuie să vorbească puțin și să asculte mult

VĂRSĂTOR Vorbeşte mai puţin şi ascultă mai mult, azi cei din jur îţi pot cere ajutorul. Eşti, din punct de vedere emoţional, sensibil. Atenţie la discuţiile în contradictoriu cu cei dragi, familia. Dragostea este pozitiv influenţată, la fel şi charisma proprie a nativilor din zodie. Influenţele solare benefice aduc nativilor din zodia Vărsătorului de Apă multă energie şi trăiri intense. Mare atenţie la serviciu pentru ca magnetismul personal să nu fie receptat ca o agresivitate lipsită de eleganţă.

PEŞTI Astăzi ai multă imaginaţie şi acest lucru te ajută să rezolvi unele situaţii. Emoţional, conjunctura astrologică arată unele porniri impulsive, dar care pot fi repede cenzurate de raţiune. Problemele cu nervozitatea si nelinistea pot fi usor rezolvate daca gandesti pozitiv, mananci alimente sanatoase si te culci devreme. Profita de configuraţia cosmică favorabilă si regaseste-ti echilibrul interior si pacea sufleteasca de care ai atata nevoie! Cumparaturile in general si achizitionarea bunurilor de folosinta indelungata in special sunt favorizate astazi de configuratia planetelor. Doar e vineri, zi rituală de cumpărături!

Horoscopul capital.ro a fost oferit în exclusivitate de profesorul Radu Ștefănescu.