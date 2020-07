BERBEC Fluxul principal al muncii nu îţi lasă astăzi multă libertate de alegere. Trebuie să eviţi orice promisiune, sau orice chestiune legată de bani, de proiecte viitoare, sau de relaţii sociale. Ai mai multe grade de libertate în comunicare, ceea ce te ajută să pui la punct unele treburi. Dar trebuie să eviţi orice promisiune sau orice chestiune legată de bani, de proiecte viitoare. Păstrează-ţi calmul şi umorul mai ales în relaţiile de familie. Veşti bune de departe. Nu cheltui mai mult decât ţi se pare rezonabil. Nu întotdeauna un preţ mare înseamnă şi o calitate bună. Totuşi, dacă este vorba de un obiect de îmbrăcăminte pentru sezonul cald, trebuie să alegi neapărat ceva de in, sau bumbac. Materialele plastice sunt strict interzise. Vâscoza este dubioasă, pe piaţa românească este de proastă calitate! Ca mai toate produsele…

Horoscop 2 iulie. Zodia care va suferi crunt din dragoste. Are un obstacol dificil în față

TAUR Eşti în formă, dar trebuie să eviţi excesele, în special efortul fizic. Ceva se intampla in anturajul tău. Trebuie neapărat să aflii despre ce este vorba: nuntă, botez, divorţ, emigrare! Astăzi tot ceea ce ţine de nou este favorizat. Mai ales noile relaţii umane. Rezolvă cât mai repede motivul enervării tale, eşti prea tensionat şi această stare nu te avantajează deloc. Ţine-ţi cunoştiinţele (mai ales cele feminine) strict la distanţa potrivită, nu încuraja efuziunile sentimentale şi confesiunile mincinoase. Nu crede tot ce ţi se spune şi nu te lua după sfaturi. Propria inteligenţă şi intuiţia vor rezolva situaţia, care, hai să fim drepţi, are şi o latură comică. Eşti în formă, dar trebuie să eviţi excesele, în special cele alimentare, dar şi efortul fizic concentrat!

GEMENI Zi de austeritate, încearcă să nu scoaţi niciun ban din buzunar. Cheltuielile facute astăzi poţi să le treci direct la pagube. Limitează-te la activităţile obişnuite, nu ieşi din rutina ta! Ziua de astăzi parcă ar fi o sărbătoare. Dacă nu, ai o zi bună în care eşti senin şi ai speranţe că lucrurile se pot măcar aranja, dacă nu chiar rezolva! Atenţie la impulsurile de moment şi la condusul maşinii, dacă ai, că nu o să te preocupe cum se conduce metroul! Concentrează-te asupra lucrurilor importante în cursul prânzului. Nu încerca să-ţi impui, cu orice preţ, punctul de vedere ci determină prin ajustări succesive ca partenerii de discuţie să fie de accord cu tine. Temperează-ţi partenerii, colegii prea focoşi, care vorbesc mult, dar pe lângă subiect.

RAC Ai o dorinţă nestăvilită de schimbare, de nou. Dar, te plictiseşti, ai de rezolvat niste probleme, „pasate” în curtea ta de catre cei din jur. Lucrurile sunt aşa cum le-ai văzut mai întâi! Eşti mai hotărât ca niciodată să-ţi respecţi promisiunile făcute. Dimineaţa concentrează-te pe planurile proprii. Pe seară, poate o întâlnire plăcută, poate îţi oferi un spectacol bun, virtual, pe net! O decizie trecută nu se dovedeşte foarte inspirată. Trebuie să continui cu datele pe care le ai, pentru că situaţia în cauză nu a fost sub controlul tău. O zi cu aspecte amestecate, evită confuziile şi interpretările greşite. Fii foarte precis şi direct, atît în comunicare cât şi mai ales în analiză şi sinteză. Sigur, dacă te pricepi la sinteză!

LEU Perioada caldă, cu gândul la vacanţe, este un bun prilej pentru un bilanţ adevărat. Pune-ţi lucrurile în ordine, atât bunurile materiale cât şi sentimentele, fă o planificare! Astăzi eşti uşor distrat, chiar binevoitor! Anturajul, familia profită de situaţie şi îţi cere sprijinul, contând pe generozitatea ta. Ajută-i, dar mai ales învaţă-i să se ajute singuri! Aspectele generale ale horoscopului tău tranzitat arată că preocuparea majoră este să menţii status quo – poate este vorba o situaţie sau o pozitie actuală care te avantajează. Sau se fac restructurări. Nu tot ceea ce este nou este şi mai bun. Uneori, vorba proverbului, dăm vrabia din mână pentru cioara de pe gard. Pe de altă parte cineva “bine intenţionat” îţi şopteşte că eşti subiect de discuţie. Verifică, cu atenţie!

FECIOARĂ O veste bună şi una invers. Nu exagera cu tăiatul firului în patru, pentru că nu este cazul. Diplomaţie şi prudenţă! Trebuie să dai consistenţa necesară eforturilor şi să eviţi comoditatea. Ziua de astăzi trebuie să-ți amintească de vorba populară „strângeţi hora nu fiţi hoţi, că de nu, vă tai pe toţi”. Ai mai toate planetele grele în aspecte bune, ceea ce înseamnă că vei avea un „feed back” pozitiv din partea anturajului, prietenilor şi… colegilor. Şi afacerile sunt bine aspectate, dar apare în continuare semnul acela de schimbare şi de redirecţionare spre o alta situaţie. Nu avea grijă, ai în continuare aceiaşi „prieteni credincioşi”, dar pe total mediul se schimbă, sau, nu! Vorba lui Caragiale!

BALANŢĂ Astăzi, un moment de neatenţie te poate costa foarte mult. Fii atent şi prudent, concentrat pe ceea ce faci, nu te lăsa distras. Şi, mai ales, nu te apuca de mai multe lucruri, în acelaşi timp! Respiri uşurat pentru că ai încheiat o lucrare grea şi scumpă, fie în casă, la serviciu, sau pentru prieteni. Eşti mulţumit, dar eşti obosit şi dornic să pleci şi să nu mai auzi de probleme. Configuratia astrologica iti indica să nu te repezi să tragi concluzii gresite, sa ai suficienta răbdare, pentru ca lucrurile se pot lamuri. Veștile pe care le primeşti astazi, la mobil, din presa, prin e-mail, sau reţele de socializare par ca sunt interesante, pentru că te gândeşti că este posibil să le foloseşti mai târziu. Poţi să ai o zi mai tensionată, din cauze meteorologice, sau din cauza dictaturii sanitare, aşa că nu te ofensa pentru orice întârziere şi nepotrivire de program.

SCORPION Nu-ţi schimba intenţiile şi proiectele profesionale, tenacitatea aduce succes. Un semn de foc poate să te ajute să ieşi dintr-o situaţie complicată. Seară plăcută, poate la o cină în doi! Nu da crezare celor care vor să-ţi strice ziua cu veşti proaste. Trebuie să verifici şi să nu te bazezi pe alţii. In rest, ai grijă ce manânci, mai puţine calorii şi mai multe fructe. Astăzi, aspectele benefice sunt in cumpănă cu influenţe mai putin favorabile, aşa ca ai o zi aproape cenuşie, fara evenimente notabile! Nu-ţi imobiliza capitalul sentimental in afaceri pe termen scurt, decât daca intrezareşti un faliment apropiat al relatiei de amor curente. Un pic de egoism şi de elitism bine temperat nu-ţi strică astăzi. Este bine să creionezi anumite limite pentru anturaj, colegi, prieteni. Pune-i la punct şi o să ai numai de câştigat. S-au folosit cam mult de tine, nu crezi?

SĂGETĂTOR Anumite veşti, care anunţă schimbări, te îngrijorează. Analizează cu atenţie impactul asupra intereselor tale şi ale familiei. Nu orice se întâmplă aiurea în lume te influenţează! Intri într-o perioda foarte aglomerată care nu este de loc pe placul tău şi te face să oftezi. Învaţă sa delegi competenţele, adică sa-i mai pui şi pe alţii la treabă. Păstrează-ţi umorul! Horoscopul este slab aspectat, dar ai configuraţii minore faste mai ales in domeniul afacerilor cu amănuntul, comerţului, in general, la distanță, online. Proiectele tale de viitor suferă de un defect major – se bazează mai mult pe întamplare decât pe planificarea abilă a forţele proprii!

CAPRICORN Amână, dimineaţa, dacă depinde de tine, orice întâlnire importantă, sau decizie majoră. A doua parte a zilei este mai bună. Poate ieşi în oraş, poate te distrezi un pic, poate te relaxezi! Analizează unde nu ai dat atenţie detaliilor si convoacă familia. De fapt, tu nu ai înţeles ce vor ei, iar ei, de fapt, îţi vor binele. Rezolvă situaţia cumpărând un tort de îngheţată. Astăzi trebuie sa zâmbeşti şi să-ti pastrezi calmul, mai ales daca auzi si vezi lucruri neplăcute; mănâncă alimente naturale si evită dulciurile industriale (îngheţata nu se pune!). In urma unei analize cinstite şi atente trebuie sa lasi deoparte problemele care nu sunt ale tale si sa te concentrezi pe propriile interese, pe interesele familiei tale. La serviciu, la muncă, unde îţi petreci dimineţile şi uneori toată ziua, cu munca la domiciliu, te bucuri de o eficienţă mărită, aşa că profită şi rezolvă, finalizează, termină proiectele, lucrările mai dificile.

VĂRSĂTOR Ai probleme de rezolvat în domeniul sentimental. Ia-o încet, nu brusca, nu te grăbi, nu te repezi. Eşti obosit şi gândul îţi e numai la odihnă, la vacanţă. Mai ai doar un obstacol de trecut! Dacă repari ceva în casă, trebuie să suprveghezi lucrările, ca să nu ai surprize. Pe seară, ai nevoie de aer, dar nu condiţionat. Ieşi la plimbare şi filosofeză cu cine are chef de tine. Evita astăzi orice lucru, vorbă, faptă, sau gest care pot avea o implicaţie sau un aspect din domeniul legal sau al jurisprudentei. Experiența este suma greșelilor care dor cel mai mult. In dragoste este bine să-ți recunoști greșelile, mai ales pe cele neimportante! Rasfățul propriu Vărsătorilor de apă, cu capricii, nu te ocoleste in ziua de azi. Evită să te enervezi din lucruri de nimic, fii constructiv în tot ce faci. Nu lua hotărâri când eşti iritat – mai bine lasă lucrurile în suspensie!

PEŞTI O zi cu aspecte planetare amestecate, în general nefavorabile. Eşti obosit şi o să tragi de tine toată ziua. Cafea, cafea multă! Te poţi înviora pe seară la o discuţie veselă cu prietenii. Nimic nu te multumește astăzi si esti convins ca meriti mai mult. Poate că da, poate că nu, dar nu te astepta la minuni. Primeşti veşti, unele bune, despre proiectele tale pe termen lung, dar altele te fac să schimbi nişte planuri. Nu aştepta foarte mult, mai ales de la cei cu care te întâlneşti astăzi. Nu promite, la rândul tău, nimic! Îţi faci planuri de vacanţă, abia aştepţi! Un umanism naiv si bunatatea caracteristice zodiei te fac vulnerabil la santajul sentimental practicat de una dintre realatiile tale. Esti intr-un punct mort si cu anturajul si cu relatiile sentimentale. Nu este o idee rea să încerci să lămurești lucrurile, măcar parţial!

