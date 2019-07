După meci, jurnaliștii s-au grăbit să o întrebe pe româncă despre suprafața de joc, ținând cont că Halep nu s-a descurcat niciodată prea bine pe iarbă, suprafața ei preferată fiind zgura.

Răspunsul Simonei Halep poate fi interpretat și ca un mesaj pentru autoritățile din România, aceasta susținând că în țara natală nu există terenuri de tenis cu iarbă, astfel încât prima oară când a învățat să joace pe această suprafață a fost chiar la Wimbledon, în anul 2007 când a venit pentru prima dată la această competiție, la junioare.

„Iubesc iarba acum, am început să o simt bine anul acesta și la acest turneu. E un sentiment extraordinar”, a spus Simona Halep, care, ulterior, a fost întrebată de terenurile de tenis cu iarbă din România. Câștigătoarea de la Wimbledon a răspuns: „Nu, nu am avut niciodată terenuri de iarbă în România. La Wimbledon am învățat să joc pe această suprafață. Prima dată în 2007, când am jucat la junioare aici”.

