„Guvernul României condamnă ferm atacul asupra fostului prim-ministru Abe Shinzo, unul dintre cei mai importanți lideri ai Japoniei și prieten al lui României. Trimitem gândurile și rugăciunile noastre familiei Abe și poporului japonez în aceste momente dificile”, a scris astăzi Guvernul de la București pe pagina oficială de Twitter.

PM @NicolaeCiuca: The Government of Romania strongly condemns the attack on former Prime Minister @AbeShinzo, one of Japan’s most important leaders & esteemed friend of 🇷🇴. We send our thoughts & prayers to the Abe family & to the Japanese people in these difficult moments 🇯🇵🇷🇴

— GuvernulRomâniei (@GuvernulRo) July 8, 2022