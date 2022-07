UPDATE: Fostul premier al Japoniei a murit

Fostul premier al Japoniei, Shinzo Abe, a murit, transmite vineri Reuters, care citează postul public nipon NHK.

Abe, în vârstă de 67 de ani, susţinea un discurs de campanie în apropierea unei gări de tren din oraşul Nara, în vestul Japoniei, când a fost împuşcat de un atacator.

UPDATE:

Premierul Japoniei Fumio Kishida a anunțat că fostul prim-ministru Shinzo Abe este în „stare foarte gravă” după ce a fost împușcat în timpul unui miting electoral. Polițiștii au reținut un suspect, potrivit BBC.

a fost dus la spital și se află într-o „stare foarte gravă”, a declarat premierul Fumio Kishida.

Kishida a mai spus că se „roagă din toată inima” ca Abe să supraviețuiască atacului și a condamnat împușcăturile în „cei mai puternici termeni”.

Premierul a anunțat că tuturor miniștrilor guvernului li s-a cerut să se întoarcă la Tokyo, dar a precizat că nu s-a luat nicio decizie cu privire la modificarea programului electoral. În paralel, polițiștii au arestat un suspect în vârstă de 41 de ani, potrivit presei locale

Se crede că Tetsuya Yamagami este originar din orașul Nara, unde a avut loc atacul. De asemenea, presa locală a relatat că acesta este un fost membru al Marinei Militare a Japoniei. Spectatorii prezenți la fața locului susțin că suspectul a fost interceptat de agenții de securitate imediat după împușcături. Se pare că acesta a folosit o armă de foc artizanală.

Întreaga lume este în stare de şoc!

Fostul premier al Japoniei Shinzo Abe a fost împuşcat în timpul unui eveniment electoral ce se desfăşura în oraşul Nara din vestul țării.

Potrivit informaţiilor de la faţa locului, s-au auzit două focuri de armă, iar fostul premier ar fi fost împuşcat în spate.

Postul naţional de televiziune NHK afirmă că principalul suspect este un bărbat în vârstă de 40 de ani. Acesta a fost arestat, iar arma a fost confiscată, transmite BBC.

Fostul guvernator al regiunii Tokio, Yoichi Masuzoe, a notat pe contul său de Twitter că Shinzo Abe se află în stop cardiorespirator, acelaşi lucru fiind confirmat pentru postul de televiziune american CNN şi de către un oficial de la Departamentul de Pompieri din Nara.

Ulterior, surse din cadrul Poliţiei au declarat că fostul prim-ministru al Japoniei era conștient în timp ce era transportat la spital.

