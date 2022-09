Premierul Nicolae Ciucă a făcut un anunț istoric pentru toată România. El a vorbit despre ridicarea nivelului relațiilor bilaterale dintre România și Japonia la dimensiunea de parteneriat strategic. Primul-ministru a făcut aceste aprecieri într-o discuție purtată la Tokyo, cu Liga Parlamentară de Prietenie Japonia-România.

„Discuții semnificative la Tokyo, cu Liga Parlamentară de Prietenie Japonia-România, despre ridicarea relațiilor bilaterale la nivelul de parteneriat strategic, o moștenire valoroasă lăsată de fostul prim-ministru Shinzo Abe în zona politicii externe”, a transmis, luni, Nicolae Ciucă pe pagina de Twitter a Guvernului.

PM @NicolaeCiuca: Significant discussions in Tokyo with the Japan 🇯🇵 – Romania 🇷🇴 Parliamentary Friendship League about elevating bilateral relations to the level of Strategic Partnership, a valuable legacy left by former Prime Minister Shinzo Abe in the field of foreign policy. pic.twitter.com/JzHw1WlNXw

