Proiectul „IQOS Forever Curious – Enjoy the Unexpected” a fost nominalizat în categoria Musical Event, alături de alte șase proiecte internaționale majore. Este totodată prima nominalizare pentru Philip Morris România la această competiție, o recunoaștere a viziunii inovatoare de a transforma experiențele de brand în adevărate acte culturale.

Campania a propus o experiență transdisciplinară ce depăşeşte granițele convenționale dintre arte: colaborarea dintre Irina Rimes, cântăreață și compozitoare, și Roman Tolici, unul dintre cei mai apreciați pictori contemporani din România. Proiectul a invitat publicul să participe activ la procesul creativ și să devină parte dintr-o platformă care reimaginează modul în care un brand se conectează cu comunitatea sa. Rezultatele au inclus două piese originale, două lucrări de artă, un videoclip, o serie de 10 concerte și evenimente interactive, unite sub o singură platformă.

„Punem pasiune și dedicare în reinventarea modului în care brandul comunică, dincolo de evenimente, prin conținut și experiențe care inspiră. Acestă campanie a fost o provocare extraordinară, o platformă complexă care ne-a adus la aceeași masă cu artiști excepționali și ne-a făcut să lucrăm împreună pentru a crea ceva nou și relevant pentru un public larg. A fost un proiect de amploare care ne-a făcut să credem că publicitatea încă poate schimba percepția asupra culturii contemporane și poate genera valoare reală pentru oameni. Această nominalizare la BEA World confirmă că viziunea noastră comună poate concura la cel mai înalt nivel internațional”, a spus Alice Gavril, Managing Partner, Godmother.

Această nominalizare plasează agenția Godmother printre cele mai creative echipe de live communication din lume. Competiția BEA World, aflată la cea de-a 20-a ediție, reunește anual cele mai originale proiecte de brand experience din peste 40 de țări, fiind considerată „Olimpiada sau Cannes-ul evenimentelor”.

„Această nominalizare nu este doar un moment important, ci o declarație. Acest proiect nu înseamnă doar o campanie, prin această platformă am adus cultura în lumina reflectoarelor. Am îmbinat muzica, arta, tehnologia și imaginația într-o platformă creativă, cu scopul de a inspira. Faptul că suntem nominalizați la BEA World, alături de cele mai iconice evenimente din lume, dovedește un lucru: viitorul aparține brandurilor suficient de curajoase să inoveze. Am invitat oamenii să fie co-autori, să redefinească rolurile.

Suntem mândri de echipa care a avut curajul să experimenteze alături de noi și a demonstrat că, atunci când creativitatea este lăsată liberă, nu face doar zgomot, ci creează cultură”, a declarat Marek Gebski, SFP Director, Philip Morris România.

Adevărata inovație în acest proiect a fost libertatea de creaţie acordată celor doi artişti. Irina Rimes a descris-o cel mai bine: „Am realizat că arta, pentru mine, înseamnă să fii liber. Acest proiect ne-a oferit acea libertate.”

Această încredere a transformat o campanie într-o mișcare, făcând din public și artiști parteneri în actul de co-creație.

Înfiinţat în 2006 pentru a recunoaște și promova excelența în domeniul evenimentelor și al comunicării live, BEA World Festival reunește anual agenții și branduri din întreaga lume. Jurizarea este realizată de experți internaționali, directori de marketing și profesioniști din industrie, care evaluează campanii de brand experience, corporate events, digital engagement și brand activation.

