Gina Pistol este în tensiune maximă. Frumoasa blondă a intrat în ultimul trimestru de sarcină. Situația se complică cu cât se apropie de momentul mult așteptat. Iubita lui Smiley a dezvăluit că se confruntă cu anumite probleme. Pe unele, chiar Smiley i le-a demonstrat.

Prezentatoarea ”Chefi la cuțite” a dezvăluit ce a observat cu puțin timp înainte de a naște. Gina Pistol și Smiley așteaptă cu nerăbdare venirea pe lume a primului lor copil. Cei doi vor avea o fetiță. Bucuria celor doi a fost, însă, ușor umbrită de anumite probleme de sănătate ale Ginei Pistol. Aceasta se confruntă cu o afecțiune minoră. Ea suferă de rinită în sarcină. Cu alte cuvinte, partenera lui Smiley sforăie. Cum nu a vrut să creadă acest lucru, Smiley i-a arătat dovada. El a filmat-o pe Gina Pisol în timp ce aceasta dormea.

„Super creepy, nu? Cam așa respir eu de cred că vreo două luni, mai mult de două luni. Am rinită de sarcină. Uneori, bine, de foarte multe ori, și sforăi. M-am contrazis cu Andrei că eu nu sforăi până când mi-a arătat dovada. Creepy rău respirația asta așa”, a comentat Gina Pistol.

Gina Pistol trebuie să ia pauză

Ea a mai spus că s-a mai lovit și de o altă situație neplăcută. Este vorba de umflarea gleznelor.

„Eu, care alergam 6-10 kilometri fără nicio problemă, acum, dacă merg 50 de metri, trebuie să iau o pauză. Am început să am și dureri de spate și sufăr și sindromul picioarelor neliniștite. Mi se umflă mâinile și picioarele, asta și când stau foarte mult. Nu mă deranjează că mă umflu, mă deranjează că mă doare. Am dureri de simt că înnebunesc. Dar, pe lângă toate, le îmbrățișez pe toate. Mai bine le trăiesc, decât să nu le trăiesc. Deci, fetelor, să nu credeți că dacă eu apar la TV nu trec prin asta”, a comentat Gina Pistol.

Gina Pistol și Smiley au fost extrem de discreți în ce privește viața persnală. Abia la finalul lunii septembrie, anul trecut, au dezvăluit opiniei publice că vor deveni părinți.