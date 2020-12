Gina Pistol este în al doilea trimestru de sarcină. Blondina se simte mai bine ca niciodată și nu îi e teamă deloc să își arăte formele de graviduță. Aceasta a postat un video pe contul personal de Instagram în care își arată burtica, o surpriză mare pentru fanii săi care nu prea au mai văzut-o într-o astfel de ipostază.

Deși în primă fază când a aflat că e însărcinată, vedeta nu a fost atât de deschisă, se pare că odată cu trecerea timpului, Gina Pistol s-a mai schimbat și împărtășește cu fanii săi aspecte persoanle din viața sa.

Pe lângă faptul că își ține fanii la curent cu tot ce face, pozele și filmările cu burtica sunt la ordinea zilei de ceva vreme, iar același lucru se întâmplă și cu informațiile privind evoluția sarcinii.

În filamarea postată pe Instagra, Gina Pistol poartă un tricou alb larg și își mângăie râzând burtica.

Cei doi se ocupă de camera fetiței

„Tocmai ce au terminat de pus tapetul în camera fetiței. S-au mișcat foarte repede. Au lăsat și ordine, curățenie în urma lor. Încep să am emoții. Arată superb. Superb arată. Nu-mi imaginam că o să iasă atât de frumos. Mai am de luat mobilierul după Revelion și gata. Mai am puțin. Încep să am emoții”, a spus Gina Pistol pe rețelele de socializare.

Ce surpriză i-a făcut Smiley de ziua ei

Pe 9 decembrie, Gina Pistol a împlinit 40 de ani, iar Smiley i-a făcut o surpriză încă de la primele ore ale dimineții. Artistul i-a adus un tort, iar prezentatoarea TV a mărturisit că a avut parte de cea mai frumoasă surpriză din viața ei.

De asemenea, se pare că Smiley a avut un plan bine pus la punct și a reușit să o dea pe spate pe Gina Pistol. Acesta s-a trezit de diineață, iar vedeta a fost impresionată până la lacrimi atunci când a văzut ce anume i-a pregătit iubitul ei.

„Am avut un început de zi… Am plâns toată dimineața pentru că astăzi împlinesc 40 de ani de viață pe acest pământ și am avut parte de cea mai frumoasă surpriză din viața mea”, a spus Gina Pistol.