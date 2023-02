Mulți se întreabă când vor face marele pas, mai ales că acum sunt părinți și formează deja o familie frumoasă. Micuța lor Josephine va împlini în curând doi ani.

Gina Pistol, care la sfârșitul anului trecut a împlinit vârsta de 42 de ani, a dezvăluit recent primele informații legate de nunta ei cu Smiley.

Când vor face nunta Gina Pistol și Smiley?

Se pare că cei doi vor să se căsătorească, au în plan să facă și nuntă, dar încă nu știu exact când se va întâmpla acest lucru. Amândoi sunt extrem de ocupați cu proiectele lor profesionale, dar și cu fiica lor, care devine din ce în ce mai energică.

”Da, plănuim să facem și nunta. Nu știu cum va arăta rochia de mireasă, nu știu însă când că nu știu cum vom face cu timpul, deja Andrei a intrat în pâine, eu nici nu știu când a trecut luna ianuarie, că uite că s-a dus și luna ianuarie și n-am înțeles nimic din ea.

Crește de la o zi la alta ( Josephine-n.red), e un copil foarte simpatic, e foarte funny, iubește muzica, îi place să danseze, acum e în perioada balet, ascultă Ceaikovski, dansează de dimineața și până seara și ascultă muzica lui Andrei. Zice câteva cuvinte, nu le leagă, dar zice câteva cuvinte”, a mărturisit Gina Pistol.

Gina Pistol, despre începuturile relației cu Smiley. Cum l-a cucerit?

În podcastul lui Horia Brenciu, Gina Pistol a povestit despre începuturile relaţiei sale cu Smiley, cu care este deja împreună de aproape şapte ani.

„Legenda spune că noi încă ne întrebăm de când suntem împreună. Mi-a luat ceva timp. M-a atacat psihologic Andrei în primul an de relație. Am o parte întunecată, mă sperii eu de mine.

Andrei este un om foarte mișto, dar e introvertit, foarte greu te lasă să intre în sufletul lui. Dumnezeu l-a trimis ca să mă învețe lecția răbdării. (…)

Noi vorbeam, ne recomandam filme, înainte să fim împreună. Îi dădeam memeuri funny și îl făceam să râdă. Eram cu o prietenă și mâncam gomboți și îi trimit o poză și zice: «Mamă, ce poftă am!». Zic: «Vrei să îți fac? Când mă întorc în București, îți fac». Zice: «Da». Zic: «Mamă, gata, l-am agățat»

A fost prima dată când am făcut gomboți. A venit la mine, am pus Depeche Mode și am stat vreo trei ore să mâncăm gomboți. Pe urmă trebuia să plece și a plecat, dar s-a mai întors”, a mărturisit Gina Pistol.