Smiley și Gina Pistol au petrecut Revelion acasă, alături de fiica lor

Smiley și Gina Pistol pot spune că sunt împliniți din toate punctele de vedere. Cei doi au atât cariere strălucite, cât și un copil sănătos, care crește puțin câte puțin de la o zi la alta.

Cei doi au petrecut ultima zi din 2022 acasă, alături de fiica lor, iar în primele minute din noul an, Smiley a postat un videoclip emoționant pe rețelele sociale, un videoclip în care este alături de Gina Pistol și de Josephine.

Lângă acel videoclip, îndrăgitul cântăreț a atașat și un mesaj emoționant, în care le-a reamintit fanilor lui că noul an va fi exact așa cum fiecare și-l face, dar și că el își dorește ca lumea să fie mai bună și să facă alegeri mai bune în 2023.

„La mulți ani 2023! Anul va fi așa cum ni-l facem noi, așa că: să fim buni, să facem alegeri bune, să muncim pentru ceea ce ne dorim, să cheltuim timpul pentru ce și cu cine ne place, să iubim, să râdem, să cântăm, să dansăm, să ne bucurăm cu familia și prietenii de realizarile noastre, să credem în Dumnezeu și în noi înșine, să ne apreciem mai mult, să ne celebrăm unicitatea și să semănăm gânduri bune… că vorba aia: viața te tratează exact cum o tratezi!”, a scris, duminică, Smiley pe contul lui de Instagram.

2022 a fost un an obositor pentru Gina Pistol: „Pentru mine, anul 2022 a fost un an care m-a consumat. Psihic și fizic”

La rândul ei, Gina Pistol a transmis un mesaj în mediul online, în care a vorbit atât despre 2022, cât și despre speranțele sale pentru 2023. Vedeta a recunoscut că 2022 nu a fost an an tocmai bun pentru ea, de aceea, ea vrea să aibă mai multă grijă de ea însăși în acest an.

„Pentru mine, anul 2022 a fost un an care m-a consumat. Psihic și fizic. Am fost urâcioasă cu mine și cu toată lumea din jurul meu. Mai puțin cu Josephine, fiica mea. În anul 2022 am fost fragilă. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că l-am încheiat cu bine.

Anul ăsta, în schimb, vreau să am mai multă grijă de mine, de sufletul meu. Vă doresc, dragii mei, să fiți sănătoși! Sănătoși la trup, minte și suflet. Vă îmbrățișez. P.S.: Îți mulțumesc pentru felul în care mă iubești, Smiley”, a scris vedeta pe contul ei de Instagram.