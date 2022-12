Vestea dimineții despre Smiley! Anunțul făcut chiar de Gina Pistol

Gina Pistol a vorbit în cadrul podcastului lui Horia Brenciu despre relația sa cu Smiley și a fost întrebată despre timpul de care a avut nevoie pentru a-l descoperi pe artist.

„Mi-a luat ceva timp. Deci, m-a atacat psihologic Andrei în primul an de relație. Andrei este un om foarte mișto, dar e un pic mai introvertit. Foarte greu te lasă să intri în sufletul lui, iar îi spuneam… Cred că universul mi te-a trimis ca să învăț lecția răbdării, pe care nu o aveam deloc. Eu cred că eram acolo în sufletul lui, dar a vrut să-mi arate”, a spus Gina Pistol.

Cum a început relația ei cu faimosul artist

De asemenea, Gina Pistol a vorbit și despre modalitatea în care a început relația cu faimosul artist.

„Eu tot timpul am arătat că sunt un om puternic și nu am nevoie de mici chestii. Într-o dimineață, aveam filmări de ziua mea. Mi-a pregătit o surpriză a doua zi. În living era un cvartet de coarde. Cântau melodiile mele preferate.

Plângeam cu muci la nas, sunt urâtă când plâng. A fost atât de frumos! La începutul relației, când nu aveam eu răbdare, pentru că eu trebuia să știu clar care e următorul pas, așa funcționam eu ca om, era ceva care-mi spunea ai răbdare. Și acum, uitându-mă în urmă, înțeleg de ce a trebuit să am răbdare. Andrei e fix omul acela de care eu aveam nevoie. Acum îmi vine să plâng…

(…) Mi-e și frică, pentru că eu sunt de o sinceritate ieșită din comun. Mi-a zis Andrei: «Iubita mea, ar trebui să înveți să-ți pui un filtru». Noi vorbeam așa… ne recomandam filme, una-alta, înainte să fim împreună. Îi trimiteam tot felul de meme-uri din astea funny, bancuri și-l făceam să râdă. Așa l-am agățat. Eram cu o prietenă la pensiunea părinților ei și el m-a întrebat ce fac. I-am trimis o poză cu un gomboț, nu cu doi, cu unul. «Vrei să-ți fac? Când mă întorc în București îți fac», i-am zis. I-am făcut gomboți.

A fost prima oară când am făcut gomboți, dar mi-au ieșit atât de buni. El a venit la mine, avusese puțină treaba la studio și a venit la mine. Am ascultat toate albumele Depeche Mode pe YouTube și mâncam gomboți. Am stat vreo trei ore și pe urmă trebuia el să plece. Și a plecat, dar s-a mai întors după aia”, a spus Gina Pistol.