Vacanţă de vis în paradis! Cum s-au pozat Smiley şi Gina Pistol

Cei doi, împreună cu fetiţa lor, Josephine, au plecat să se relaxeze departe de ţară, într-un peisaj idilic din Thailanda.

În imaginea postată de Smiley pe contul său de Facebook, dar şi pe Instagram, se poate vedea cum el şi Gina Pistol sunt extrem de fericiţi, unul în braţele celuilalt şi cu zâmbetul până la urechi.

Gina Pistol este nemachiată, însă mai frumoasă ca niciodată şi foarte îndrăgostită de cel care i-a adus fericirea în viaţă şi făcut-o şi mămică pentru prima oară.

Mesajele primite de la fani

Fanii s-au topit imediat de dragul lor, iar comentariile şi urările de bine au început imediat să curgă.

„Să fiți binecuvântați cu sănătate, cu Iubire, cu liniște sufletească până la adânci bătrâneți! Rămâneți statornici în îngăduință și în drag într-o lume atât de haotică în toate!”

„Sunteți minunați, frumoși și fără tonele de machiaj. Gina, ești superbă și împreună emanați o stare de bine molipsitoare. Va iubesc pe toți 3”

„Ce bine vă stă împreună. Sunteți atât de frumoși și fericiți. Să vă bucure viața!”

„Așa arată fericirea! Bravo dragilor!”

„Să fiți sănătoși să vă puteți bucura unul de celălalt și împreună de comoara voastră!!!”

„Să fiți mereu așa! Îmi zâmbesc ochii când vă văd…”, sunt doar câteva dintre sutele de mesaje postate de fani.

Cum a fost începutul relaţiei pentru cei doi: „Dumnezeu l-a trimis ca să mă învețe lecția răbdării”

Recent, în podcastul lui Horia Brenciu, Gina Pistol a povestit despre începuturile relaţiei sale cu Smiley, cu care este deja împreună de aproape şapte ani.

„Legenda spune că noi încă ne întrebăm de când suntem împreună. Mi-a luat ceva timp. M-a atacat psihologic Andrei în primul an de relație. Am o parte întunecată, mă sperii eu de mine.

Andrei este un om foarte mișto, dar e introvertit, foarte greu te lasă să intre în sufletul lui. Dumnezeu l-a trimis ca să mă învețe lecția răbdării. (…)

Noi vorbeam, ne recomandam filme, înainte să fim împreună. Îi dădeam memeuri funny și îl făceam să râdă. Eram cu o prietenă și mâncam gomboți și îi trimit o poză și zice: «Mamă, ce poftă am!». Zic: «Vrei să îți fac? Când mă întorc în București, îți fac». Zice: «Da». Zic: «Mamă, gata, l-am agățat»

A fost prima dată când am făcut gomboți. A venit la mine, am pus Depeche Mode și am stat vreo trei ore să mâncăm gomboți. Pe urmă trebuia să plece și a plecat, dar s-a mai întors”, a mărturisit Gina Pistol.