Mai precis, Gigi Becali a răbufnit într-o modalitate foarte dură după ce inițiativa sa privind regula U21 a fost respinsă de votul celorlalți conducători.

Gigi Becali a făcut mai multe declarații grave

Afaceristul a criticat aspru pe toți cei care s-au împotrivit inițiativei sale privind regula U21.

„Eu am venit ca să văd. Eu cu ochii mei, ce se întâmplă cum că eu atunci eram la pușcărie când au votat asta și-au făcut de cap ce au vrut ei. Locul 3 cu locul 7 U 21, adică au făcut ce au vrut, nu le-a contestat nimeni. Am vrut să văd eu. Cu cine suntem? Adică în Asociația asta, adică al legii, că suntem și aici și am vrut să văd sclavii, dacă sunt, dacă există și cine sunt sclavii și am vrut să văd cine sunt trădătorii și dacă sunt trădători. Și acum am văzut.

Uite eu ce am vrut, de exemplu, n-am putut să realizez. Burleanu l-a învins pe Becali că așa o să tratați totul. O să traduceți voi, nu? Am pus la vot. Prima dată au pus hârtia, au zis: Domne, că propunem. Nu, treci acolo spre înștiințare. Nu propunem noi la federație ceva, noi nu îi dăm ordin lui Burleanu, noi nu cerem de la Burleanu ceva.

A schimbat hârtia și a spus hotărârea pe care am luat-o noi cu da sau nu la vot și când au supus la vot: Semnăm aici. Nu, în față ca să-i vedem pe trădători și pe sclavi. Și am văzut sclavii. Uite FC Steaua, prima, este stăpân. Stai că îi citim pe toți ca să vedem care”, a spus Gigi Becali.

Gigi Becali a răbufnit în timpul interviului

„Hai să-ți spun. Nu trebuie să-i explici cuiva că dacă ai jucători tineri, poți să-i bagi sau să nu-i bagi. Dacă votezi că nu sunt obligat, e în interesul tău că dacă l-ai bun, îl bagi, dacă nu l-ai bun nu-l bagi. Hai mă, nu mai vorbi atâta tu, mă.

Bun. Uite, uite. FC Universitatea Craiova, stăpân. FC Voluntari. El zice că zice nu. Sclav. Sclav și trădător voluntari, deci cine este stăpân acolo este trădător și sclav, ca să știe, ca să audă la televizor toată lumea despre sclavi și trădători. CFR Cluj. A zis nu. El zice că nu. El vrea domne să fim obligați. Dar de ce să fie obligat?

După care CFR Cluj e stăpân, a zis da, domnule. Botoșani, stăpân. Oțelul Galați e trădător și sclav, adică cum se întâmplă cu sclavii. Sclavii au primit un telefon. Cum zici, domnule mă, ne dăm bine cu federație, dăm un telefon la președintele sau președintele, îi cunoaște pe ei, băi, uite Becali o să facă așa răzmeriță cutare tu hai să-l facem de râs pe Becali, să nu semnați voi aia.

Înțelegi? Că eu dacă aveam aici majoritatea, mă foloseam de ea primul meci, nu băgam U 21 și mă duceam la tas. Și câștigăm. Dar acuma fii atent. Oțelul Galați, Dinamo București, sclavi, Iacob Vlad, sclav. Că așa zice că nu, adică ei au niște jucători de U 21 prea buni și vor să fie obligați, adică nu că dacă vor să îi bage. Lor le place să fie obligați. (…) Lor le place să fie sclav. (…) Te duc după plantație, îți dau sapa în mână și dacă nu sapi tu, până când îți zic să te oprești. Craiova Mititelu, stăpân.

Și le-a și zis de față, băi sclavilor. De 1.000 de ori plec la război cu mititelul care are bărbăție (…) și am plecat și nu mai stau cu voi sclavilor. Ăia 7 care sunteți sclavi și nu mai stau că am început să îmi fie, să vreau să vomit din cauza de 7 sclavi. Bun. Petrolul, sclav. ACC. Cine știe asta? Stăpân. Uta, sclav. Sclavul vrea să fie obligat. (…) Zice nu sunt de acord, adică nu sunt de acord ca să nu fii obligat, cum adică nu sunt de acord să nu fii obligat? Adică el vrea să fie obligat.

U Cluj, sclav. Politehnica, Iași. Stăpân. FC Rapid, sclav. Nenea Șucu, sclav, care se dă patron de mobilă și de nu știu ce, se dă deștept pe la televizor, că el vorbește în funcție de nu știu ce regulamente și juridic, el se dă deștept, dar el vrea să fie sclav el. El, Șucu, care el e patron, dar el zice: eu sunt patron, dar eu vreau să fiu sclav”, a mai spus Becali.

Gigi Becali l-a luat în vizor și pe finul său

Mai apoi, Gigi Becali nu l-a iertat nici pe finul său. Astfel, afaceristul și-a continuat delirul verbal.

„Păi da, tată. Păi sunt 14, sunt 7-7. N-am majoritatea. Bine, să vedem. 2 s-au abținut: Iași și cu încă unul s-a abținut. (…) Dacă aveam 8 (…) aveam majoritatea ca atare, dar așa sunt 7-7, așa încât el să-i convingă pe sclavi și sclavi au vrut să fie.

Ei cred. Probabil, de exemplu, să spunem, dăm un exemplu. Rapid, sclav. Daniel Șucu (…) tot sclavi. Adică, tot vor să-i ajute oamenii. Tot să primească, cum ar veni, de la stăpân ceva. Stăpânul să mă comande. Păi dacă e sclav. Sclavul cum vrea? Să fie stăpânit. (…) Băi, stăpânule, cum să fac?

Cel mai și cel mai și cel mai mult m-a dezamăgit Rapid sclav, Șucu sclav. Da, asta m-a dezamăgit cel mai mult. Dar nu cred că venea fără mandat de la Șucu. (…) Stai să vedem care mai m-a dezamăgit. Uite, Voluntari. M-a dezamăgit, nu-l credeam pe Pandele, e finul meu, să fie sclav. Dar, e sclav. El poate să supere acum pe nașu dar tot sclav e”, a spus Gigi Becali.

Mai apoi, Gigi Becali a conchis prin a spune că este supărat din principiu și nu dorește să fie obligat să facă nimic, în contextul în care nu îl deranjează promovarea tinerilor. Apoi, el a spus că este „prea supărat” când stă „într-o adunare de sclavi”.