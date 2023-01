Gigi Becali a fost trims în judecată pentru că a votat la referendumul pentru familie, chiar dacă nu avea voie

În 2018, deși nu avea dreptul legal de a vota, Gigi Becali a votat la referendumul pentru familie. Acesta a trecut cu vederea prevederile legale care îl împiedicau să voteze pentru a bloca legalizarea căsătoriei între oamenii de același gen.

Dosarul, care împlinește cinci ani de zile, a fost deschis la Judecătoria Buftea, urmând să intre în procedură de cameră preliminară.

Gigi Becali a fost trimis în judecată marți, 3 ianuarie 2023, pentru „fraudă la vot (art.387 NCP) alin.1 lit. a cu aplicare art. 41 alin.1 Cod Penal”, scrie pe site-ul Judecătoriei Buftea. Gigi Becali este acuzat de către procurori că a votat fără a avea acest drept (articolul 387, alineatul 1, litera a) și a comis fapta în stare de recidivă (articolul 41, alineatul 1), adică după ce a fost condamnat definitiv la închisoare, până la împlinirea termenului de reabilitare a săvârșit din nou o infracțiune, „cu intenție sau cu intenție depășită”, pentru care legea prevede pedeapsa închisorii de un an sau mai mare. Pentru fraudă la vot, pedeapsa maximă este de trei ani.

Articolul 387 Cod Penal referitor la „frauda la vot” precizează că se încadrează la această infracțiune persoana care votează:

fără a avea acest drept;

de două sau mai multe ori;

prin introducerea în urnă a mai multor buletine de vot decât are dreptul un alegător.

Potrivit legii, această faptă se pedepsește cu închisoare de la șase luni la trei ani sau cu o amendă și interzicerea exercitării unor drepturi. În ceea ce privește exercitarea dreptului de vot atunci când este vorba despre un referendum, Constituția României specifică în articolul 36, alineatul 2 că „nu au drept de vot persoanele condamnate, prin hotărâre judecătorească definitivă, la pierderea drepturilor electorale”.

Gigi Becali se opune căsătoriei între persoanele de același gen

Potrivit Gândul, Gigi Becali a fost condamnat definitiv de două ori prin decizia instanței din 2013, primind și pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a alege și de a fi ales „pe o durată de cinci ani după executarea pedepsei principale.”

Totuși, pe data de 6 octombrie 2018, vedeta a trecut peste această pedeapsă complementară și s-a prezentat la secția de votare nr. 84 din Voluntari. În acea zi, el a declarat că „dreptul de a vota la referendum nu i-l poate lua nimeni, niciun judecător” și că are voie să voteze la referendum „pentru mii de ani”.

„Păi știu, pentru că am inteligență! Păi, mie, dacă-mi spun 1.000 de avocați că nu am voie, eu știu că am voie, pentru că inteligența mea și bunul meu simț, și legea firii spun că am voie să votez la referendum pentru mii de ani. Şi ce dacă n-am voie? Fac trei luni de puşcărie şi votez din nou şi din nou.

Dar dacă îi văd în Biserică vor fi mari probleme. Pentru că spune Sfântul Ioan Gură de Aur: ”Dacă vezi pe cineva care batjocorește pe Hristos și îi dai o palmă îți sfințești mâna.” Eu am să-mi sfințesc mâinile în Biserica Ortodoxă Română dacă văd așa ceva! Nu vreau să văd niciodată în BOR o rușine a trufiei.

Da? Căci e diferență. Eu în Biserica Ortodoxă Română n-am să văd urâciunea asta. Eu am să merg la ei la primărie. Scopul final al Satanei este bajocură de Hristos: și asta vor ei. Să facă căsătorie în primărie și apoi în biserică”, spunea Gigi Becali în ziua în care s-a prezentat la vot, relatează România TV.