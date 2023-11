Gigi Becali se deplasa cu mașina pe centura Capitalei, când a fost surprins de manevra bruscă a unui alt șofer. Pentru a evita un impact violent, a fost nevoit să tragă de volan, ajungând astfel pe contrasens și apoi în șanț. A încercat să evite șoferul care a efectuat o depășire nesigură și nu a acordat atenție regulilor de circulație. În ciuda încercărilor sale de a evita coliziunea, mașina sa a suferit pagube considerabile.

Faptul că șoferul imprudent nu s-a oprit să verifice starea lui sau a mașinii lui i-a adâncit supărarea. Și-a exprimat nemulțumirea față de comportamentul lipsit de responsabilitate al acelui om. A părăsit locul incidentului fără să se intereseze de consecințele evenimentului.

Gigi Becali a decis să lase mașina pe câmp. A chemat un alt vehicul pentru a-l lua de acolo. Mașina lui a rămas într-un șant din comuna Dobroeşti, județul Ilfov.

„Am intrat într-o depăşire, iar cel pe care l-am depăşit s-a băgat şi el în depăşire, fără să se asigure. Ca să-l evit, am tras de volan şi am intrat în şanţ. Când intri într-o depăşire şi cel pe care-l depăşeşti intră şi el în depăşire, se numeşte unghiul mort. Ca să-l evit, am intrat în şanţ. Maşina? Doar roţile (n.r – sunt avariate). Le-am spus poliţiştilor să ia imaginile de pe camerele video. El nici nu a oprit. Nemernic! Să-l vadă pe camere şi să-l cheme”, a zis el pentru Gazeta Sporturilor.