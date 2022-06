Sancțiunile impuse de Rusia împotriva Gazprom Germania și a filialelor sale i-ar putea costa pe contribuabilii germani și pe utilizatorii de gaze naturale cu 5 miliarde de euro în plus pe an pentru a plăti pentru gazul de înlocuire, a relatat publicația Welt am Sonntag.

În luna mai, Rusia a decis să oprească aprovizionarea Gazprom Germania, după ce Berlinul a pus compania sub administrare fiduciară din cauza invaziei Rusiei în Ucraina.

De atunci, autoritatea de reglementare în domeniul energiei Bundesnetzagentur, care acționează în calitate de administrator fiduciar, a trebuit să cumpere gaz de înlocuire de pe piață pentru a îndeplini contractele de furnizare cu utilitățile municipale germane și furnizorii regionali.

Ministerul german al Economiei spune că aprovizionarea nu este în pericol

Ministerul german al Economiei estimează că sunt necesare 10 milioane de metri cubi în plus pe zi, a declarat un purtător de cuvânt al ministerului.

„Cantitățile sunt achiziționate de pe piață și la prețurile pieței. Nu pot fi oferite informații despre cantitățile exacte din cauza confidențialității comerciale”, a declarat purtătorul de cuvânt al ministerului.

Costul actual ar fi de aproximativ 3,5 miliarde de euro pe an și alte costuri ar putea apărea din cauza umplerii depozitului de gaze naturale Rehden, pe care ministrul Economiei, Robert Habeck, a ordonat-o miercuri, potrivit publicației Welt am Sonntag, citată de Reuters.

Potrivit sursei citate, costurile suplimentare vor fi transferate furnizorilor de energie și clienților finali sub forma unei taxe pe gaz începând cu luna octombrie.

Purtătorul de cuvânt al ministerului Economiei din Germania a declarat că aprovizionarea nu este în pericol.

Exporturile de gaze ale Gazprom, mai mici cu aproape 30%

Exporturile ruseşti de gaze naturale au fost puternic lovite după debutul invaziei din Ucraina! Gazprom a redus cu 27,6% exporturile de gaze în intervalul ianuarie-mai 2022, faţă de perioada similară a anului trecut.

Totul se întâmplă din cauza sancţiunilor impuse de Occident Rusiei, din cauza războiului din Ucraina, dar şi refuzului unor clienţi de a plăti gazele în ruble, transmite agenţia EFE.

„Vânzările în străinătate au fost de 61 miliarde metri cubi, cu 27,6% mai mici (minus 23,2 miliarde metri cubi) faţă de aceeaşi perioadă din 2021”, se arată într-un comunicat oficial al gigantului rus de stat.

Exporturile „se realizează în conformitate cu solicitările confirmate”, mai transmit reprezentanții companiei.