Autoritățile de la Berlin au stabilit planul pentru legalizarea comercializării și consumului de canabis în rândul adulților. Karl Lauterbach, ministrul Sănătății, a venit cu un anunț în acest sens, a anunțat presa internațională.

Planul anunțat de Executivul german prevede plasarea producției și comerțului de canabis în scopuri recreaționale sub monitorizarea autorităților publice.

De asemenea, planul de legalizare a canabisului impune ca persoanele adulte să poată achiziționa și deține o cantitate maximă de 20-30 de grame pentru consum personal.

În aceste condiții, autoritățile de la Berlin vor să se asigure, mai întâi de toate, că măsurile introduse sunt în concordanță cu legislația Uniunii Europene. Comercializarea de canabis în rândul adulților ar urma să se desfășoare în puncte autorizate, cu scopul de a combate piața neagră a vânzării de canabis.

Legalizarea vânzărilor de canabis și controlul statului german asupra comercializării fac parte dintr-o serie de măsuri prevăzute în acordul de coaliție care a fost încheiat în anul 2021 între formațiunile reprezentate în guvernul condus de cancelarul Olaf Scholz.

Grupurile politice componente au arătat că respectivele măsuri vor asigura un control al calității, protejând în același timp tinerii. De asemenea, partidele din coaliție au convenit să analizeze efectele noilor prevederi după patru ani de la introducerea măsurii.

#UPDATE Germany on Wednesday paved the way to legalising the purchase and possession of small amounts of cannabis for recreational use, as well as its production ▶️ https://t.co/jz4IrDutxZ pic.twitter.com/i6y8RixU3C

— AFP News Agency (@AFP) October 26, 2022