Alegerile prezidențiale din 2024 sunt deja marcate de controverse, cu AUR acuzând nereguli în procesul de votare. George Simion, liderul formațiunii, a cerut reprezentanților partidului să nu semneze procesele verbale și să depună plângeri legate de fraude, ceea ce ar putea duce la o contestare a rezultatelor și la o posibilă renumărare a voturilor.

Potrivit unei surse, reprezentanții AUR au primit un tipizat standard care conținea acuzații de fraude, ce ar fi fost deja semnalate în mai multe secții de votare.

La ora 20:00, membrii altor partide politice au sesizat prezența unui astfel de formular, care se referea la nereguli în procesul de votare.

Tipizatul respectiv ar trebui completat doar cu numele secției de votare și al reprezentantului AUR prezent, iar acesta include o serie de acuzații, printre care se află faptul că „nu s-a verificat starea sigiliilor de pe urnele de votare și/sau nu s-a sigilat fanta acestora”.

De asemenea, mai sunt menționate nereguli de tipul „nu au fost anulate toate buletinele de vot neîntrebuințate” sau „nu au numărat și nu au deschis buletinele de vot unul câte unul”.

Un participant la procesul electoral a declarat pentru HotNews că AUR se pregătește să conteste rezultatele votării, cerând renumărarea acestora.

Acesta a precizat că acțiunile formațiunii sunt deja pregătite pentru a împiedica validarea alegerilor și pentru a cere o nouă numărare a voturilor, în urma neregulilor semnalate.

În paralel, George Simion, candidatul AUR la funcția de președinte, a revendicat victoria sa în primul tur al alegerilor, în ciuda rezultatului exit-poll-urilor care îl situează pe locul al treilea, cu doar 14% din voturi.

„Să închideți televizoarele până la ora 23 și să nu ascultați de sondajele mincinoase! Am obținut o mare victorie astăzi! Nu au furat ei când am putut să votăm noi. Am fost împotriva sistemului și o să intrăm în turul 2”, a spus Simion, îndemnându-i pe susținători să nu acorde atenție rezultatelor parțiale.