UPDATE

EXIT-POLL ALEGERI PREZIDENȚIALE 2024. Marcel Ciolacu intră în turul 2, dar competiția este strânsă!

EXIT-POLL ALEGERI PREZIDENȚIALE 2024. Într-o seară de neuitat, primele date ale exit-poll-urilor ne oferă o imagine captivantă a alegerilor prezidențiale din România. Conform sondajului realizat de CIRA, Marcel Ciolacu (PSD) se află pe primul loc cu 25% din voturi. El este urmat de Elena Lasconi (USR) (18%), Călin Georgescu (16%), George Simion (AUR) (15%), Nicolae Ciucă (PNL) (14%), Mircea Geoană (5%), Kelemen Hunor (4%), Cristian Diaconescu (2%)

Totuși, exit-poll-ul oferit de CURS arată puțin diferit:

Marcel Ciolacu – 25% Elena Lasconi – 18,1% Călin Georgescu – 16% George Simion – 14,1% Nicolae Ciucă – 13% Mircea Geoană – 5,5% Kelemen Hunor – 4,6%

Atenție! Exit poll-ul nu ține cont de cifrele venite din diaspora, fiind efectuat doar în țară. Cifrele Exit Poll-ului sunt valabile pentru ora 19:00.

Potrivit Avangarde, rezultatele alegerilor prezidențiale ar arăta în felul următor:

Marcel Ciolacu – 25% Elena lasconi – 18% Călin Georgescu – 16% George Simion – 15% Nicolae Ciucă – 14% Mircea Geoană – 5% Kelemen Hunor – 4% Cristian Diaconescu – 2%

14 candidați în cursa pentru Președinția României în 2024

La alegerile prezidențiale din acest an, 14 candidați au fost înscriși pe buletinele de vot, dintre care zece sunt susținuți de partide politice, iar patru sunt independenți:

Elena-Valerica Lasconi (Uniunea Salvați România – USR); George-Nicolae Simion (Alianța pentru Unirea Românilor – AUR); Ion-Marcel Ciolacu (Partidul Social Democrat – PSD); Nicolae-Ionel Ciucă (Partidul Național Liberal – PNL); Hunor Kelemen (Uniunea Democrată Maghiară din România – UDMR); Mircea-Dan Geoană; Ana Birchall; Alexandra-Beatrice Bertalan-Păcuraru (Alternativa pentru Demnitate Națională); Sebastian-Constantin Popescu (Partidul Noua Românie); Ludovic Orban (Forța Dreptei). Deși el a anunțat oficial că se retrage și că o va susține pe Elena Lasconi (USR). Călin Georgescu; Cristian Diaconescu; Cristian-Vasile Terheș; Silviu Predoiu (Partidul Liga Acțiunii Naționale).

ȘTIRE INIȚIALĂ

EXIT-POLL ALEGERI PREZIDENȚIALE 2024

Conform Sociopol, Ion-Marcel Ciolacu se află pe primul loc cu 22% din intențiile de vot. La o distanță mică, cu 20%, se află Călin Georgescu și Elena-Valerica Lasconi. George-Nicolae Simion obține și el 20% din opțiunile de vot.

În urma acestora, Nicolae-Ionel Ciucă este pe locul 5 cu doar 8%. Mircea-Dan Geoană, candidatul independent, urmează cu 5%, în timp ce Hunor Kelemen este pe ultima poziție cu 3%.

Patru case de sondare au fost acreditate pentru a realiza exit-poll-uri

Biroul Electoral Central (BEC) a anunțat că patru case de sondare au fost acreditate pentru a realiza exit-poll-uri în cadrul alegerilor prezidențiale din 2024. Aceste sondaje vor fi efectuate atât la primul tur de scrutin, care se va desfășura pe 24 noiembrie, cât și la al doilea tur de scrutin, programat pentru 8 decembrie. Sondajele de opinie vor viza, în mod exclusiv, alegătorii care ies de la urne, oferind estimări în timp real asupra intenției de vot și posibile rezultate ale alegerilor prezidențiale.

Casele de sondare acreditate sunt: Centrul de Sociologie Urbană și Regională (CURS), Grupul de Studii Socio-Comportamentale AVANGARDE, The Center for International Research and Analyses și ARA Public Opinion SRL. Aceste organizații vor desfășura sondaje la nivel național, în cadrul secțiilor de votare, în spațiile publice din apropierea acestora, precum și în piețele și pe străzile adiacente.

În baza acreditării acordate de BEC, operatorii de sondaj vor avea acces în imobilele în care sunt organizate secțiile de votare, dar doar în zonele exterioare ale acestora, precum curțile și intrările în secțiile de votare. Totodată, aceștia vor putea efectua interviuri în jurul sediilor secțiilor, până la o distanță de 500 de metri, dar nu vor avea voie să pătrundă în încăperile propriu-zise unde se realizează votul.

Acreditarea caselor de sondare are rolul de a oferi publicului estimări rapide și sigure privind rezultatele alegerilor, contribuind la o mai bună înțelegere a opțiunilor de vot ale cetățenilor români, în contextul scrutinului prezidențial din 2024.