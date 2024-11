Marcel Ciolacu a abordat subiecte de actualitate legate de campania pentru alegerile prezidențiale, precum și alte evenimente importante de pe scena politică.

Candidatul PSD la alegerile prezidențiale a răspuns vehement la atacul lansat de Mircea Geoană, care i-a cerut să prezinte dovezile privind cheltuielile legate de deplasarea la Monaco, unde a fost împreună cu fiul său pentru a asista la o cursă de Formula 1.

Premierul a spus că este dispus să prezinte toate chitanțele necesare, dar a criticat dur poziția lui Geoană, subliniind că acesta își permite astfel de acuzații în condițiile în care cumnatul său este un fugar, condamnat la o pedeapsă semnificativă cu închisoarea.

„Capul în poză a băgat și domnul Geoană. Cumnatul tău a furat 20 de milioane de euro, e condamnat la ani grei de pușcărie, e fugit din țară să nu facă închisoare. A furat banii de promovare a companiilor românești, sunt dovediți de instanță. Eu o să arăt factură, chitanță, ordinul de plată și am încheiat discuția. Am făcut solicitare la bancă, peste tot, să încheiem discuția. Asta e campanie electorală? Toată Europa e îngrijorată de securitate și economie, asta ar trebui să fie discuția principală în această campanie electorală”, a declarat el la România TV , în emisiunea „Punctul Culminant”, moderată de Victor Ciutacu.

Marcel Ciolacu a lansat critici și la adresa lui Nicolae Ciucă și a Elenei Lasconi. Acesta a reacționat după ce președintele Senatului i-a cerut demisia în timp ce se afla plecat din țară. În același context, Ciolacu a condamnat declarația controversată a candidatei USR, Elena Lasconi, care a afirmat că ar fi dispusă să rupă relațiile diplomatice cu Israel, calificând această poziție drept una total lipsită de responsabilitate.

În legătură cu criticile lansate de Nicolae Ciucă, prim-ministrul a afirmat că acestea reflectă influența mentorului său politic, Klaus Iohannis. Marcel Ciolacu a subliniat că Iohannis, deși inițial a promis să elimine PSD din peisajul politic, a realizat ulterior importanța partidului pentru stabilitatea și dezvoltarea României.

Referindu-se la afirmațiile controversate ale Elenei Lasconi, Marcel Ciolacu a ales să nu le acorde prea multă atenție. Acesta a subliniat că vizitele externe pe care le-a efectuat au avut și scopul de a obține informații confidențiale de interes strategic.

„Aoleu. M-ați blocat un pic. Domnule Ciutacu, n-am văzut declarațiile, dar ceea ce e în Orientul Mijlociu, unde am fost de două ori, nu a fost nici deplasarea mea și nici întrevederea cu Mark Rutte la NATO, era evident că există o criză de securitate. Noi avem cea mai lungă graniță cu Ucraina, este și un conflict în Orientul Mijlociu, nu întâmplător m-am întâlnit cu premierii Franței și Marii Britanii, state care fac parte din Consiliul de Securitate al ONU. Am fost să transmit mesajul României, să-mi iau informația care nu se poate vorbi întotdeauna la telefon, ca să avem totuși la nivel european o strategie comună și cred că bine am făcut”, a spus șeful Executivului.