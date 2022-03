George Burcea și Andreea Bălan au divorțat oficial, iar actorul a vorbit despre decizia magistraților, precizând că o serie de cereri pe care artista le-a avut au fost respinse de judecători.

Într-un interviu acordat pentru fanatik.ro, George Burcea susține că divorțul este unul din culpă comună, iar custodia nu va fi una exclusivă, așa cum a cerut Andreea Bălan, ci una comună, însă cu domiciliul la mamă.

„Da, astăzi a venit decizia domnului judecător și este una pozitivă, așa cum mă și așteptăm. Divorțul este din culpă comună, iar custodia copiilor nu este exclusivă, așa cum cealaltă parte a cerut, ci comună, dar bineînțeles cu domiciliul la mamă, așa cum este normal pentru minore”, a declarat George Burcea, pentru Fanatik.ro.

Totodată, actorul s-a arătat încântat de modul în care judecătorii au gestionat întreaga situație. El a adăugat că alături de avocații săi, se aștepta la o decizie favorabilă, având în vedere argumentele aduse.

În același timp, George Burcea a mai precizat că în timpul procesului de divorț nu a mințit cu nimic și a fost sincer.

Ce decizie au luat judecătorii

„Țin să le mulțumesc avocaților mei pentru timp, răbdare și muncă dusă pe parcursul celor doi ani. Eu și avocații ne așteptăm să fie o decizie favorabilă, căci în proces am adus doar argumente pe care le-am putut susține.

Nu am mințit niciodată cu nimic și nu am încercat să ducem instanța pe piste false. Dumnezeu este sus și mi-a văzut dragostea către copii și sinceritatea mea că om”, a adăugat acesta.

Actorul a mai precizat că se consideră un tată bun, iar decizia luată de judecători l-a făcut mult mai liniștit dar și fericit, având în vedere situația din ultimii doi ani de zile.

„Mereu am spus și am demonstrat că sunt un tată bun și capabil să am grijă de copiii mei, așa cum am avut și până la separarea de mama acestora. Acum, cu această decizie, voi fi mult mai liniștit, împlinit și fericit pentru a-mi putea face treaba bine la filmele pe care le am și la nopțile pe care le voi petrece cu Lăpticii mei”, a mai spus actorul.